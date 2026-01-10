Αιματοκύλισμα στο Ιράν: Μαρτυρία γιατρού για τουλάχιστον 217 νεκρούς – Φουντώνουν οι διαδηλώσεις, στο πλευρό του καθεστώτος ο στρατός

Διογκώνεται το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους και το βράδυ της Παρασκευής τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το Ιράν να «φλέγεται», ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και της ασφάλειας της χώρας αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Ο στρατός του Ιράν ορκίστηκε σήμερα να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, τις στρατηγικές υποδομές, αλλά και τη δημόσια περιουσία, ενώ παρότρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, εμποδίζοντας αυτό που χαρακτήρισε “συνωμοσίες του εχθρού”.

Την ίδια ώρα, ασαφής παραμένει ο αριθμός των νεκρών, καθώς σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA) με έδρα το εξωτερικό ανέρχονται σε 65, όμως άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι τα θύματα είναι πάνω από 200.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Τεχεράνη στα τέλη Δεκεμβρίου ως ξέσπασμα οργής για την οικονομία του Ιράν, αλλά γρήγορα εξαπλώθηκαν και μετατράπηκαν στην πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια. Δεκατέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας – όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν διαμαρτυρίες σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, και σε πολλές πόλεις, όπως οι Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

One of Iran’s biggest mosques burned during uprising. Don’t panic. This isn’t chaos.

It’s 47 years of rage.

For 47 years, after every Allahu Akbar from these minarets, innocent Iranians were executed by an Islamist regime. pic.twitter.com/oHtMpPjHQA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

BREAKING: Huge masses of anti-regime protesters have taken control of Iran’s second-largest city Mashhad. They are chanting: “Long Live the Shah” @PahlaviReza pic.twitter.com/esCWUbDVgB — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

The entire local government municipality building in the Northern Iranian city of Karaj is currently engulfed in flames, as anti-government protests appear to be on the verge of overflowing in Iran. pic.twitter.com/6tuFMFWj8e — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατηγόρησε τον Πρόεδρο Τραμπ ότι έχει τα χέρια του «βαμμένα με αίμα Ιρανών», σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Παρασκευή από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ υποστηρικτές που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά του φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!».

Οι διαδηλωτές «καταστρέφουν τους δικούς τους δρόμους… για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο 86χρονος Χαμενεΐ στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από την κατοικία του στην Τεχεράνη. «Επειδή είπε ότι θα έσπευδε να τους βοηθήσει. Θα έπρεπε να δώσει προσοχή στην κατάσταση της χώρας του».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν τους διαδηλωτές «τρομοκράτες», προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιθανή βίαιη καταστολή – όπως έχει αντιδράσει το Ιράν σε άλλες μεγάλες διαμαρτυρίες τα τελευταία χρόνια, παρά τη δέσμευση του Τραμπ να υποστηρίξει ειρηνικούς διαδηλωτές, και μάλιστα με βία εάν χρειαστεί.

BREAKING: Tehran, Iran tonight is engulfed in flames as Iranians fight for their freedom. pic.twitter.com/g0JkOeJ4Lk — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 10, 2026

Νέες προειδοποιήσεις Τραμπ προς τους ηγέτες του Ιράν

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει το Ιράν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές, μια απειλή που έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδόυρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε πιθανή αμερικανική επίθεση δεν θα «σημαίνει άρματα μάχης στο έδαφος, αλλά ότι θα τους χτυπήσει πολύ, πολύ δυνατά εκεί που πονάει».

«Το Ιράν έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε ο Τραμπ. «Μου φαίνεται ότι ο λαός καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν πραγματικά δυνατό να γίνει πριν από λίγες εβδομάδες». «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

Σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Ουάσινγκτον, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

The United States supports the brave people of Iran — Marco Rubio (@marcorubio) January 10, 2026

Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιεί ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν «χωρίς καμία επιείκεια»

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, είπε από την πλευρά του ότι η τιμωρία των διαδηλωτών «θα είναι αποφασιστική, μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιείκεια».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists με έδρα την Ουάσινγκτον, το οποίο ιδρύθηκε από αντικαθεστωτικούς ακτιβιστές, μέχρι την Παρασκευή, την 13η ημέρα των αναταραχών στο Ιράν, τουλάχιστον 65 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 14 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι είχαν συλληφθεί και είχαν καταγραφεί διαμαρτυρίες σε τουλάχιστον 180 πόλεις.

Οι ιρανικές αρχές έκλεισαν το διαδίκτυο την Πέμπτη το βράδυ καθώς οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν απότομα, προφανώς αφού ο κόσμος άκουσε την έκκληση του εξόριστου πρίγκιπα, γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, προς τους Ιρανούς να υψώσουν τη φωνή τους κατά του καθεστώτος.

Σύμφωνα με μια ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο το Σάββατο το πρωί από τον οργανισμό παρακολούθησης NetBlocks, «οι μετρήσεις δείχνουν ότι η πανεθνική διακοπή του διαδικτύου παραμένει σε ισχύ για 36 ώρες, περιορίζοντας σοβαρά την ικανότητα των Ιρανών να ελέγχουν την ασφάλεια φίλων και αγαπημένων τους προσώπων».

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Γιατρός στην Τεχεράνη που λέει ότι τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Αυτή η διακοπή των επικοινωνιών έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο να σχηματιστεί μια σαφής εικόνα της κλίμακας των διαμαρτυριών συνολικά – και της αντίδρασης των ιρανικών αρχών σε αυτές. Ορισμένες άλλες αναφορές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από τις αναταραχές ακόμη περισσότερο, με το TIME να επικαλείται γιατρό στην Τεχεράνη που λέει ότι τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Συγκεκριμένα, είπε, υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι μόνο σε έξι νοσοκομεία στην πρωτεύουσα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 217 θανάτοι διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από πραγματικά πυρά».

Ο γιατρός που επικαλείται το TIME υποστήριξε ότι οι αρχές απομάκρυναν σορούς από το νοσοκομείο την Παρασκευή, με τα περισσότερα θύματα να είναι νέοι άνθρωποι.

Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό έξω από αστυνομικό τμήμα στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου κατά τη μαρτυρία του δυνάμεις ασφαλείας «έριξαν με πολυβόλο» προς το πλήθος, με διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί «επί τόπου». Ακτιβιστές ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο συμβάν πυροβολήθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Ο αριθμός των νεκρών, εάν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτούσε μια φοβερή καταστολή που προαναγγέλθηκε από το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο το διαδικτύου και των τηλεφωνικών συνδέσεων της χώρας από το καθεστώς από το βράδυ της Πέμπτης. Θα αποτελούσε επίσης μια άμεση πρόκληση για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα μέσα στην ημέρα προειδοποίησε ότι το καθεστώς θα «πληρώσει κόλαση» εάν σκοτώσει διαδηλωτές που έχουν βγει στους δρόμους σε αυξανόμενους αριθμούς από τις 28 Δεκεμβρίου.

Οι ιρανικές αρχές παραδέχονται ορισμένους θανάτους, αλλά συνήθως μόνο εκείνους στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας. Ερωτηθείς από το CBS News για το πόσο σοβαρά πιστεύει ότι οι αυταρχικοί ηγέτες του Ιράν λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις του κ. Τραμπ να μην σκοτώνουν διαδηλωτές, ο Μαζιάρ Μπαχάρι, αρχισυντάκτης του ειδησεογραφικού ιστότοπου IranWire, δήλωσε βέβαιος ότι αυτό «είχε πραγματικά τρομάξει πολλούς Ιρανούς αξιωματούχους και μπορεί να είχε επηρεάσει τις ενέργειές τους όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλωτών».

«Αλλά ταυτόχρονα… έχει εμπνεύσει πολλούς διαδηλωτές να βγουν έξω, επειδή γνωρίζουν ότι ο ηγέτης της κύριας υπερδύναμης του κόσμου υποστηρίζει τον σκοπό τους», δήλωσε ο Μπαχάρι, ο οποίος πέρασε μήνες σε ιρανικές φυλακές μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου γύρου μαζικών αναταραχών το 2009.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν χαρακτηρίσει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν αυτή τη στιγμή επανάσταση», δήλωσε ο Μπαχάρι στην Χάλεϊ Ότ του CBS News. «Και μπορούμε να δούμε διαφορετικά σημάδια επανάστασης στο Ιράν στο κίνημα. Αλλά μια επανάσταση συνήθως χρειάζεται έναν ηγέτη και δεν έχουμε αυτόν τον ηγέτη».

Αλλά ενώ δεκαετίες δρακόντειου ελέγχου στα μέσα ενημέρωσης και ο σκόπιμος παραγκωνισμός των αντιφρονούντων φωνών στη χώρα έχουν στερήσει από το Ιράν μια σαφή ηγετική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης εντός των συνόρων της χώρας, πολλοί στην τεράστια ιρανική διασπορά ελπίζουν ότι η εκδιωχθείσα βασιλική οικογένεια του έθνους θα μπορούσε να κάνει μια επιστροφή.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CBS ενώ οι δεκαετίες ασφυκτικού ελέγχου στα μέσα ενημέρωσης και η σκόπιμη περιθωριοποίηση των αντιφρονούντων φωνών έχουν στερήσει από το Ιράν μια ξεκάθαρη ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης εντός των συνόρων της χώρας, πολλοί στη μεγάλη ιρανική διασπορά ελπίζουν ότι η εκθρονισμένη βασιλική οικογένεια του έθνους θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή.

Ο επικεφαλής της εξόριστης βασιλικής οικογένειας του Ιράν προβλέπει ότι η επιστροφή του είναι «πολύ κοντά»

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως η κινητήρια δύναμη πίσω από το νέο κύμα διαμαρτυριών. Το Σάββατο, κάλεσε τους Ιρανούς όχι μόνο να συνεχίσουν να βγαίνουν στους δρόμους, αλλά και να προσπαθήσουν να πάρουν τον έλεγχο των πόλεων από τις αρχές κατακλύζοντάς τες.

«Στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους. Στόχος είναι να προετοιμαστούμε για την κατάληψη και τον έλεγχο των κέντρων των πόλεων», δήλωσε ο Παχλαβί στο τελευταίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας σε περισσότερες διαδηλώσεις το Σάββατο και την Κυριακή».

Με αισιόδοξο τόνο, ο Παχλαβί δήλωσε ότι «ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του», υπονοώντας ότι η ημέρα που θα μπορέσει να το κάνει είναι «πολύ κοντά».

Αλλά ο Παχλαβί ζει στην εξορία για σχεδόν 50 χρόνια και, ενώ επιδιώκει εδώ και καιρό να τοποθετηθεί ως επίδοξος ηγέτης, δεν είναι καθόλου σαφές πόση πραγματική υποστήριξη έχει στο εσωτερικό της χώρας.

Ο πατέρας του, ο Σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, ήταν ευρέως περιφρονημένος στο εσωτερικό του Ιράν όταν ο ίδιος κατέφυγε στην εξορία εν μέσω διαδηλώσεων το 1979, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση που έφερε το σημερινό καθεστώς στην εξουσία κυριάρχησε.