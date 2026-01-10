Κακοκαιρία – Αχαΐα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο λόγω των ισχυρών ανέμων – Πτώσεις δέντρων στην Πάτρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

  • Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την Αχαΐα, με ισχυρές ριπές ανέμων να οδηγούν σε δεκάδες πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε Αιγιάλεια και Πάτρα. Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις.
  • Για ακόμη μία φορά, το Ρίο πλημμύρισε το πρωί, καθώς η έντονη κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μετατρέποντας τον παραλιακό δρόμο σε λίμνη.
  • Λόγω των δυνατών ανέμων, τζάμι από μπαλκόνι 5ου ορόφου σε πολυκατοικία της οδού Αγίου Νικολάου ξεκόλλησε και κατέληξε στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
κοινωνία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/01) την Αχαΐα, με τις ισχυρές ριπές των ανέμων να οδηγούν σε δεκάδες πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε πολλές περιοχές του νομού.

Το μεγαλύτερο μέτωπο καταγράφεται στην Αιγιάλεια, όπου οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την απομάκρυνση κορμών, σύμφωνα με το thebest.gr.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γειτονιές όπως η Οβρυά και το Ρίο, όπου δέντρα που δεν άντεξαν στη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια. Επίσης, στην Έλληνος Στρατιώτου, δέντρο έπεσε πάνω σε οχήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή τους.

«Πνίγηκε» για ακόμα μια φορά το Ρίο

Για ακόμη μία φορά, το Ρίο πλημμύρισε το πρωί, καθώς η έντονη κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο.

Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τονίζοντας ότι κάθε ισχυρή κακοκαιρία μετατρέπει τον παραλιακό δρόμο σε λίμνη, προκαλώντας ταλαιπωρία και κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

Ο αέρας «ξήλωσε» τζάμι μπαλκονιού 5ου ορόφου στην Αγ. Νικολάου

Λόγω των δυνατών ανέμων ξεκόλλησε τζάμι από μπαλκόνι διαμερίσματος 5ου ορόφου σε πολυκατοικία της οδού Αγίου Νικολάου, στο τμήμα μεταξύ του πεζόδρομου της Μαιζώνος και της οδού Κορίνθου.

Το βαρύ τζάμι κατέληξε στο οδόστρωμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κανείς από το σημείο, γεγονός που αποσόβησε τα χειρότερα.

16:07 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

