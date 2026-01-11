Κύπρος: Νέες αποκαλύψεις για το επίμαχο βίντεο που προκάλεσε σάλο – Τι κρύβεται πίσω από το προφίλ “EMILY” που διέρρευσε τα πλάνα

Το όνομα ενός σκακιστή από την Ρουμανία, που είναι σήμερα 81 ετών, χρησιμοποιούσε ο «άνθρωπος σκιά» στις συναντήσεις με τον συνεργάτη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους δύο επιχειρηματίες. Αυτός ο άνθρωπος φέρεται να κατέγραψε τις συνομιλίες σε βίντεο, το οποίο διέρρευσε την Πέμπτη και προκάλεσε σάλο.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, «πρόκειται για τον φερόμενο ως Ρουμάνο υπήκοο Φλορίν Γκεοργκίου συνονόματο ενός γκραντ μάστερ του Σκακιού απο το Λοέστι στη Ρουμανία που είναι σήμερα 81 ετών».

«Ο κ. “Γκεοργκίου” συναντήθηκε δεκάδες φορές με τον Γιώργο Λακοτρύππη, που -συμφωνα με τα κυπριακά μέσα – ήδη κατέθεσε στην Κυπριακή αστυνομία παραστατικά πληρωμών για τη συνεργασία του ως συμβούλου και αλλες δύο φορές με τους κκ Χρυσοχού και τον συνεργάτη του προέδρου Νίκου Χαραλάμπους» συνέχισε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τελευταία συνάντησή τους έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2025 και ήταν μία διάσκεψη με Zoom που διήρκεσε 45 λεπτά. Σε αυτή πήραν μέρος εκτός από τον μυστηριώδη Ρουμάνο ο Γιώργος Λακοτρύπης και ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Από αυτή την συνάντηση είναι και η εικόνα στην οποία ο κ Χαραλάμπους φερεται να λέει στον Ρουμάνο «Αποφασίστε πόσα χρήματα θα βάλετε για να σας πούμε πόσα να βάλετε».

Τι κρύβεται πίσω από το προφίλ “EMILY” που διέρρευσε το βίντεο

Το προφίλ “Έμιλυ Τόμσον” στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X είναι αυτό που άναψε τη φωτιά στην Κυπριακή Προεδρία. Εύλογα δημιουργήθηκαν ερωτηματικά για το ποιος κρύβεται πίσω από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και φυσικά εάν πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο.

Η φωτογραφία είναι μία ουκρανική σημαία, ενώ η Έμιλυ δηλώνει ανεξάρτητη ερευνήτρια, με αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Ο ΑΝΤ1 προσπάθησε να διερευνήσει σε βάθος τον λογαριασμό.

Στο Χ το προφίλ δημιουργείται τον Ιούλιο του 2022 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Για περισσότερο από δύο χρόνια ο λογαριασμός παραμένει ανενεργός, όταν ξαφνικά τον Οκτώβριο του 2024 ξεκινά κάποιες αναδημοσιεύσεις από άλλα προφίλ, κυρίως ειδησεογραφικά, τις οποίες οποία συνοδεύει με μικρά σχόλια. Πάντα στο ίδιο στιλ, επαναλαμβανόμενα, χωρίς κεφαλαία, χωρίς σημεία στίξης, σαν να γράφονται τυποποιημένα.

Το πρώτο “αληθινό” ποστ έρχεται πριν δύο ημέρες και αφορά στην Κύπρο και στην ανάληψη της προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ. Η συγκεκριμένη ανάρτηση αναφέρει:

“Πρόκειται για μια αριστουργηματική ειρωνεία: ένα διαιρεμένο νησί καθοδηγεί μια ενωμένη Ευρώπη προς την αυτονομία και το άνοιγμα”.

Ακολουθεί μια ακόμη ανάρτηση και στη συνέχεια ανεβάζει το επίμαχο βίντεο.

Μέσα από το προφίλ της, η Έμιλυ Τόμσον έχει αναδημοσιεύσει στο παρελθόν, δικές της αναλύσεις πάνω σε διεθνή ζητήματα από κάποιες ιστοσελίδες και μπλογκ στα οποία όπως λέει αρθρογραφεί.

Ο ΑΝΤ1 ερευνώντας και τα τρία, εντόπισε πως το πιο ενδιαφέρον δεν ήταν τα άρθρα αυτά καθεαυτά, αλλά οι φωτογραφίες της Έμιλυ Τόμσον.

Αναλύοντας τις δύο φωτογραφίες με τη βοήθεια του Google Gemini το συμπέρασμα είναι σαφές.

Google Gemini analysis: “Πρόκειται για δύο ξεχωριστές περσόνες. Η μία είναι ένα πραγματικό άτομο που έχει απαθανατιστεί σε μια επαγγελματική φωτογραφία και η άλλη είναι ένα πρόσωπο που έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή”.

Πέρα από τις διαφορετικές φωτογραφίες υπάρχουν και κάποια ακόμη πιο σοβαρά ερωτήματα, όσον αφορά την αρθρογραφία της

O δημοσιογράφος – ερευνητής του ΑΝΤ1, Χάρης Καρανίκας, έπειτα από έρευνα αναφέρει: “Από την ανάλυση όλων των άρθρων της που έχουν δημοσιευθεί αποκαλύπτεται το εξής παράδοξο: η Thompson δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την Κύπρο. Τα κείμενά της κινούνταν μόνο γύρω από θέματα των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής. Πώς λοιπόν μπορεί, χωρίς κανένα ιστορικό έρευνας για την Κύπρο, να επιλέχθηκε ως “πηγή” για να δώσει στη δημοσιότητα ένα τέτοιο βίντεο; Και αυτό ενώ ο λογαριασμός της στο X είχε ελάχιστους ακόλουθους μέχρι πριν από λίγο καιρό;”

Το τελευταίο που συμπληρώνει τα ερωτήματα για το ποιος κρύβεται πραγματικά πίσω από το προφίλ Έμιλυ Τόμσον είναι πως σε ένα από τα ηλεκτρονικά μέσα στο οποιό φέρεται να αρθρογραφεί, αναφέρει πως “εργάζεται ως ιδιωτική σύμβουλος για εταιρείες, ΜΚΟ και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο”.