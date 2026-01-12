Καιρίδης για Δένδια: Ποτέ δεν τα «σπάσαμε» σε προσωπικό επίπεδο – Δεν έχει δουλειά ο υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο

«Ποτέ δεν τα “σπάσαμε” σε προσωπικό επίπεδο με τον κ. Δένδια» τόνισε ο Δημήτρης Καιρίδης, ωστόσο επέμεινε ότι «δεν έχει καμία δουλειά υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο».

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε στο MEGA ότι «όταν μιλάνε οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων, δεν μπορεί να παρεμβαίνει ο υπουργός».

Αφού του υπενθύμισαν, δε, την κόντρα που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας πριν από τα Χριστούγεννα, ο βουλευτής της ΝΔ σχολίασε «να μείνουμε στα θεσμικά. Ο κ. Καιρίδης ως πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων έκανε ό, τι έκανε πριν από τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα είχαμε τον ατυχή διάλογο. Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε κάτι τέτοιο ο κ. Δένδιας. Ο κ. Δένδιας είναι άνθρωπος εγνωσμένης αστικής ευγένειας που έκανε καλοπροαίρετα μια παρέμβαση που εγώ έκρινα άστοχη».

Ο κ. Καιρίδης εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι η φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, «δεν είχε κανένα σεξισμό, αλλά χιούμορ για να απαντήσει σε μια βαρύτατη κατηγορία ότι είμαστε απατεώνες».

«Ήταν ατυχές όλο το περιστατικό, έδωσε την ευκαιρία να μην μιλάμε για όσα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά για το τζαρτζάρισμα με τον υπουργό τον οποίο εκτιμώ και στηρίζω» κατέληξε ο Δημήτρης Καιρίδης.

