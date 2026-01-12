Ιρανός ΥΠΕΞ: «Υπό πλήρη έλεγχο» η κατάσταση μετά τα βίαια επεισόδια – «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο»

  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» μετά τα βίαια επεισόδια των διαδηλώσεων του σαββατοκύριακου.
  • Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ υποκινεί «τρομοκράτες» να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας, με στόχο την πρόκληση ξένης επέμβασης.
  • Τέλος, ο Ιρανός ΥΠΕΞ σχολίασε πως «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο».
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιρανός ΥΠΕΞ Ιράν Αμπάς Αραγτσί
Φωτογραφία αρχείου: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», σχολίασε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

