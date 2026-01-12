Μεσαρά: Απολογείται σήμερα ο πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του

Απολογείται σήμερα (12/01) ο 54χρονος από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του, 24 και 15 ετών, ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο.

Η υπόθεση που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία των δύο κοριτσιών, της 24χρονης με νοητική υστέρηση και της 15χρονης, αλλά και του 23χρονου αδελφού τους, ο οποίος έλαβε προσωρινά την επιμέλειά τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 54χρονος, φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού που γέννησε το καλοκαίρι η 24χρονη και το οποίο δόθηκε για αναδοχή.

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Μάλιστα μάλιστα έχει εκφράσει την πρόθεσή του να υποβληθεί σε τεστ DNA, προκειμένου να αποδειχτεί, όπως υποστηρίζει, ότι δεν είναι εκείνος ο πατέρας του παιδιού που έφερε στη ζωή τον Ιούλιο η 24χρονη κόρη του.

Τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βία αρνείται και η μητέρα των κοριτσιών , η οποία απολογήθηκε την Παρασκευή. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα. Παράλληλα της απαγορεύτηκε να έρχεται σε επικοινωνία με τις κόρες της.

Οι δικηγόροι του ζευγαριού υποστηρίζουν πως υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Κάρτσωνας, δικηγόρος του ζευγαριού.

«Έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, ώστε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα», ανέφερε ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηδάκης που επίσης εκπροσωπεί το ζευγάρι.