Οι εξαγγελίες Καρυστιανού και η επόμενη ημέρα – Με ποιους συζητά για το νέο κόμμα

Ο κύβος ερρίφθη! Με συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη Δευτέρα στο Κontra Channel, η Μαρία Καρυστιανού κατέστησε σαφή την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τοποθετήθηκε αναλυτικά για το εγχείρημα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, περιγράφοντας μια διαδικασία που, όπως είπε, εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και βρίσκει απήχηση τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν σκοπεύει να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο, λέγοντας ότι το ζήτημα της ηγεσίας θα προκύψει μέσα από τη συλλογική πορεία του εγχειρήματος. «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

πως είπε η Μ. Καρυστιανού, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εγχείρημα είναι η επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας, ενώ ξεκαθάρισε με έμφαση πως «δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους». Εκανε πάντως μια εξαίρεση για τον Νικόλα Φαραντούρη, λέγοντας: «Γνώρισα από κοντά τον κύριο Φαραντούρη και έχω μόνο θετικά να πω». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στους συνομιλητές της Μ. Καρυστιανού συμπεριλαμβάνεται και ο πρόεδρος των Ελλήνων Χριστιανοδημοκρατών και πρώην βουλευτής της Ν.Δ., Νίκος Νικολόπουλος. Σε συνέντευξή του, πάντως, ο Ν. Νικολόπουλος κατέστησε σαφές πως δεν θα διεκδικήσει θέση στα ψηφοδέλτια. Στους συνομιλητές της Μ. Καρυστιανού περιλαμβάνεται επίσης η δικηγόρος της και πρώην βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Μαρία Γρατσία, ενώ το εγχείρημά της στηρίζει με αναρτήσεις του και ο Πάνος Καμμένος.

Οι εξαγγελίες της Μ. Καρυστιανού προκάλεσαν αναταραχή στα κοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί ο υπό ίδρυση σχηματισμός φαίνεται να αποσπά σημαντικό μερίδιο από όλους – και κυρίως από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με ανάλυση της τελευταίας δημοσκόπησης της GPO από τα «ΝΕΑ», «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μ. Καρυστιανού δηλώνουν:

Το 63,4% των ψηφοφόρων της ΝΙΚΗΣ .

των ψηφοφόρων της . Το 52,8% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας .

των ψηφοφόρων της . Το 36,7% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης.

Σε χαμηλότερα αλλά αξιοσημείωτα επίπεδα κινούνται και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με 26,8%, του ΚΚΕ με 25% και της Φωνής Λογικής με 23,4%. Αντίθετα, η πρόθεση μετακίνησης ψηφοφόρων από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας είναι περιορισμένη. Από τη Νέα Δημοκρατία, μόλις το 10% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα Καρυστιανού, ενώ στο ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 15,8%.

Συσκέψεις

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews η μεταβλητή Καρυστιανού έχει ήδη συζητηθεί στις κλειστές συσκέψεις του Μεγάρου Μαξίμου. Εξάλλου, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε τις πρώτες ευθείες βολές λίγες μόνο ώρες μετά την επισημοποίηση της πρόθεσης της Μ. Καρυστιανού να ηγηθεί ή εν πάση περιπτώσει να είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα μιας νέας πολιτικής κίνησης. «Το συλλογικό τραύμα δεν μπορεί να αποτελέσει τον βατήρα της προσωπικής ανέλιξης», σημείωσε ο Π. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την κατάλυση των θεσμών. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να συλλαμβάνει πολιτικούς ή να δημεύει περιουσίες». Οι περισσότεροι εντός του Μεγάρου Μαξίμου συμφωνούν ότι τα ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικά μιας τέτοιας πολιτικής κίνησης χρήζουν πολύ προσεκτικών χειρισμών. Υπό αυτό το πρίσμα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πότε και με ποιον τρόπο θα επιλέξει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τοποθετηθεί έναντι του «φαινομένου Καρυστιανού», καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», αναμένεται σύντομα η πρώτη συνέντευξή του για το νέο έτος.

Πάντως, προσώρας, η όποια ασφαλής εκτίμηση όσον αφορά την προοπτική ενός πιθανού κόμματος της Μ. Καρυστιανού κινδυνεύει να εκθέσει ανεπανόρθωτα αυτόν που θα την… ασπαστεί και αυτό το γνωρίζουν καλά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλωστε, η χάραξη έστω και μιας υποτυπώδους στρατηγικής για ένα κόμμα, που προς το παρόν αγνοείται ο επικεφαλής του, που εν πολλοίς είναι άγνωστα τα στελέχη του και ομιχλώδης ο ιδεολογικός του προσανατολισμός είναι μια άκρως ριψοκίνδυνη άσκηση, όπως επισημαίνει «γαλάζιο» στέλεχος.

Ετερος κυβερνητικός παράγοντας σπεύδει να τονίσει ότι άλλο είναι η δυνητική ψήφος και η δημοτικότητα και άλλο η πρόθεση ψήφου, εννοώντας ότι τούτη την ώρα δεν μπορεί να προεξοφληθεί η πραγματική προοπτική του εν λόγω πολιτικού σχηματισμού.

Ωστόσο, τα ευδιάκριτα στον πολιτικό λόγο της Μ. Καρυστιανού αντισυστημικά χαρακτηριστικά και η συνειδητή πλαγιοκόπηση από μέρους της όλων όσοι έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία χρόνια στη χώρα επιτρέπουν σε ορισμένους στο Μέγαρο Μαξίμου να θεωρούν πως σε πρώτη φάση ένα πιθανό νέο κόμμα δεν θα επηρεάσει την πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας. Το εκ νέου ανακάτεμα της τράπουλας στον ήδη κατακερματισμένο χώρο της αντιπολίτευσης εκτιμάται ότι μπορεί να αναδείξει έτι περαιτέρω την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, που θεωρείται ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κυβερνώντος κόμματος. «Πολιτικοί αντίπαλοι όπως η Μαρία Καρυστιανού καθιστούν καθαρότερα τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα, κάτι που επιδιώκει το κυβερνών κόμμα», παρατηρεί έμπειρος υπουργός. Ετερο κυβερνητικό στέλεχος πάντως προειδοποιεί πως αν το νέο κόμμα κατορθώσει να… σηκώσει κόσμο από τον καναπέ και να αυξήσει το ποσοστό της συμμετοχής στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία, μπορεί να αναδιατάξει τις πολιτικές ισορροπίες με αδιόρατα για την ώρα αποτελέσματα, ακόμη και για το κυβερνών κόμμα.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν να μπουν στη συζήτηση, επιμένοντας σε όλους τους τόνους ότι δικός τους αντίπαλος είναι μόνο η Ν.Δ. «Αυτή τη στιγμή, η Μαρία Καρυστιανού είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη», λένε και ως τέτοια τη σέβονται και ζητούν δικαιοσύνη για όλα τα θύματα των Τεμπών. Αλλωστε, το αίτημα για Δικαιοσύνη βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, όπως και η αναθεώρηση του άρθρου 86 και η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της Δικαιοσύνης, όπως θυμίζουν με νόημα. «Οταν εκτεθεί στην πολιτική σφαίρα, θα σχολιάσουμε αναλόγως», λένε στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν συνηθίζουν να ηρωοποιούν ούτε όμως και να δραματοποιούν πρόσωπα και κόμματα.

Στελέχη του κόμματος θεωρούν πως η Μ. Καρυστιανού έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα κοινά και, εφόσον το κάνει, τότε η αξιολόγησή της θα γίνει με πολιτικούς όρους. Ενα βήμα παραπέρα πήγε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος, παρατηρώντας ότι της επιτίθεται η Νέα Δημοκρατία, έσπευσε να χαρακτηρίσει κάτι τέτοιο ως «λογικό», αφού «φαίνεται ότι ακουμπά ιδεολογικά στο μαλακό υπογάστριο αυτής της παράταξης», όπως χαρακτηριστικά είπε. Το ότι η Μ. Καρυστιανού δεν προσδιορίζεται από τον δικό τους χώρο, αλλά κλίνει προς την άλλη πλευρά, δηλαδή προς τα δεξιά, εκτίμησε μιλώντας στον Real FM ο βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Παναγιώτης Δουδωνής.

Στο μεταξύ, στο γεύμα που παρέθεσε προ ημερών ο Ν. Ανδρουλάκης στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, φάνηκε να μην ανησυχεί από τα υπό ίδρυση πολιτικά σχήματα, εκτιμώντας ότι, συνολικά, το ΠΑΣΟΚ θα χάσει περί το 0,7%, όπως είπε, επικαλούμενος σχετική μέτρηση. Ειδικά για το κόμμα Καρυστιανού, είχε εκτιμήσει ότι θα προκαλέσει ζημιά μάλλον στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν και όταν αυτό ανακοινωθεί…

Η πρόθεση της Μ. Καρυστιανού να προχωρήσει τελικά στην ίδρυση πολιτικού φορέα έχει προκαλέσει τρικυμία στα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Τα πρώτα κύματα έχουν χτυπήσει ήδη την Κουμουνδούρου, με τη διαγραφή του Ν. Φαραντούρη από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποιοι μάλιστα θεωρούν πως είναι μόνο η αρχή, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει με «αποδεκατισμό», καθώς η πλειονότητα των βουλευτών αλλά και των στελεχών περιμένουν το νεύμα του Αλ. Τσίπρα, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν ως σανίδα σωτηρίας τους ένα νέο κόμμα από τη Μ. Καρυστιανού.

Η Κουμουνδούρου πάντως επιθυμεί να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο, καθώς εκτιμά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Πλεύση Ελευθερίας που έχει επενδύσει πολιτικά στο θέμα της δικαιοσύνης τόσο με τα Τέμπη όσο και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους πολίτες.

Είναι γνωστό πως εδώ και πολύ καιρό η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πάρει αποστάσεις από τη Μ. Καρυστιανού, ενώ μέχρι σήμερα τηρεί στάση σιωπής. Είναι φανερό πως η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ελληνική Λύση – ΚΚΕ

Αντιθέτως, σε θέση μάχης τέθηκε αμέσως η Ελληνική Λύση, η οποία επίσης φαίνεται ότι θα δεχθεί πιέσεις από το νέο κόμμα, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να ρίχνει τα πρώτα τροχιοδεικτικά πυρά με μια ρήση του Αριστοφάνη: «Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι». Και το ΚΚΕ σχολίασε την τελευταία τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού μέσω του κομματικού του μέσου, του 902, με επικριτικό τρόπο, κάνοντας λόγο για «παμπάλαιες εκφράσεις».

«Στο επίκεντρο του αφηγήματος που παρουσιάζει η κυρία Καρυστιανού είναι οι παμπάλαιες εκφράσεις περί “κάθαρσης”, στο πλαίσιο ενός συστήματος και ενός κράτους που απ’ όπου και αν το πιάσεις λερώνεσαι ακριβώς γιατί υπάρχει και λειτουργεί για να υπηρετούνται τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων», αναφέρει το δημοσίευμα του 902.

Εκείνος πάντως που δέχθηκε τα πρώτα πυρά από τη Μ. Καρυστιανού δεν έχει ακόμη μιλήσει. Στο στρατόπεδο του Αλ. Τσίπρα κρατούν χαμηλούς τόνους, καθώς, όπως έλεγαν, ο πρώην πρωθυπουργός ασχολείται με τη συνολική αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου και όχι με μια συγκυριακή αντιπαράθεση. Μάλιστα, πρόσωπα που γνωρίζουν τη στρατηγική της Αμαλίας σημείωναν ότι αν τελικά η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών τολμήσει να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος «θα αναδειχθεί ποια είναι πραγματικά, μία ακόμη ακροδεξιά φιγούρα» και θα καταλήξει με ένα μικρό κομμάτι από αυτόν τον χώρο.