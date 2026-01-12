Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή για τον Σεπτέμβριο πήρε η δίκη της για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Σύνοψη από το

  • Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας. Το δικαστήριο έκανε δεκτό μετά από θετική εισαγγελική πρόταση το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση της κατηγορουμένης.
  • Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο πρώην σύζυγος της, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.
  • Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως η Ρ. Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Της έχουν επιβληθεί δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή για τον Σεπτέμβριο πήρε η δίκη της για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας. Το δικαστήριο έκανε δεκτό μετά από θετική εισαγγελική πρόταση το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση της κατηγορουμένης.

Της Άννας Κανδύλη

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο πρώην σύζυγος της, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως η Ρ. Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ της έχουν επιβληθεί δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμες και τσίχλες με μέντα; Πώς μπερδεύουν τον εγκέφαλο σας

Η γρίπη πιέζει το ΕΣΥ- Έκκληση για εμβολιασμό από τον υπουργό Υγείας

Νέο «ειδικό» πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους από τη ΔΥΠΑ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Airbnb: Σε ποιους θα επιβληθούν μετά τις 28 Φεβρουαρίου έξτρα φόροι και τσουχτερά πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:42 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση για παράνομη στάθμευση

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι μεταφέρθηκε χθες ένας αστυνομικός, όταν παρασύρθηκε από αυτο...
11:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» προ ετών για το περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη μετά τις δηλώσεις του προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού, ...
10:50 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο – Έριξαν πέτρες σε οχήματα, τραυματίστηκε στο κεφάλι αστυνομικός

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/01) το πρωί αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέ...
10:11 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Στον «αέρα» η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας για την εκπροσώπηση, δεν πάμε για διάλογο»

Υπαρκτό είναι πλέον το σενάριο για «ρήξη» μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης με τον κίνδυνο ναυαγίο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι