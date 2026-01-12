Ξανά στο εδώλιο η Ρούλα Πισπιρίγκου: Αρχίζει η δίκη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας στο Εφετείο

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την καταδίκη της σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της κόρης της, Τζωρτζίνας, και λιγότερο από έναν χρόνο αφότου καταδικάστηκε σε δις ισόβια για τους θανάτους και των άλλων δύο παιδιών της, της Ίριδας και της Μαλένας, η Ρούλα Πισπιρίγκου θα καθίσει και πάλι στο εδώλιο.

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα η δίκη της σε δεύτερο βαθμό για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της εννιάχρονης Τζωρτζίνας. Η δίκη διεξάγεται μετά την έφεση που η ίδια άσκησε, καθώς μέχρι και σήμερα υποστηρίζει ότι δεν θα έκανε ποτέ κακό στα παιδιά της τα οποία υπεραγαπούσε.

Ο στόχος της, όπως δηλώνει στη Realnews η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, είναι να απαλλαγεί πλήρως από όσα της αποδίδονται. «Για εμάς ως υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η δίκη της σε δεύτερο βαθμό δεν θα αντιμετωπιστεί σαν μια ευκαιρία να προβληθούν εκ νέου οι ισχυρισμοί της πρωτόδικης δίκης, με την ελπίδα αναγνώρισης μιας ελαφρυντικής περίστασης που θα μειώσει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης», αναφέρει η δικηγόρος, επισημαίνοντας πως υπάρχουν νέα επιστημονικά πορίσματα για την υπόθεση. «Υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα που θα υποβάλουμε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, στηριζόμενοι σε νέα επιστημονικά πορίσματα διεθνούς κύρους γιατρών, που θα αποδείξουν ότι η ύπαρξη κεταμίνης στον οργανισμό της Τζωρτζίνας, που οδήγησε και στον θάνατό της, δεν οφείλεται σε καμία πράξη της κατηγορουμένης αλλά σε ενδονοσοκομειακούς χειρισμούς», προσθέτει η δικηγόρος.

Το σκεπτικό

Η Ρ. Πισπιρίγκου, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καταδικάστηκε ομόφωνα σε ισόβια καθώς δεν έπεισε δικαστές και ενόρκους για την αθωότητά της, όπως επιμένει μέχρι και σήμερα.

Ολοι οι ισχυρισμοί της, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, δεν είχαν καμία βάση, αντιθέτως, όπως σημειώνεται, «πρόκειται για μια ψυχρή γυναίκα, που ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό της και το πώς θα κρατήσει κοντά της τον πατέρα των παιδιών, Μάνο Δασκαλάκη».

«Η Τζωρτζίνα έγινε εργαλείο στα χέρια της κατηγορουμένης για να χειριστεί τον Δασκαλάκη που την εγκατέλειπε. Οταν όμως κατάλαβε ότι τον χάνει οριστικά, το εννιάχρονο κορίτσι της αποτελούσε γι’ αυτήν άχρηστο βάρος που έπρεπε να αποτινάξει από πάνω της», τονιζόταν στο σκεπτικό της απόφασης.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ο δόλος της κατηγορουμένης για τις πράξεις της παρότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα από την απόπειρα θανάτωσης της Τζωρτζίνας στο ‘‘Καραμανδάνειο Νοσοκομείο’’ και του θανάτου της στο ‘‘Νοσοκομείο Παίδων’’ στην Αθήνα, κρίνεται ότι ήταν ενιαίος ως προς το αποτέλεσμα που ήθελε να επιφέρει αφού μετά τις 11/4/2021 ποτέ δεν σταμάτησε να επιθυμεί τον θάνατο της Τζωρτζίνας η οποία ήταν πλέον αναλώσιμη γι’ αυτήν, απλώς την κρατούσε εν ζωή όσο τη χρειαζόταν. Ηταν αποφασισμένη να την ξαναχρησιμοποιήσει και να τη σκοτώσει όταν πλέον δεν θα της ήταν απαραίτητη, όπως και έγινε…».

Ενδεικτικό της αδιαφορίας και της ψυχρότητάς της ήταν, κατά το σκεπτικό, και το ότι «ενώπιον του δικαστηρίου επιχείρησε να κλάψει αλλά ούτε αυτό κατάφερε να κάνει αληθινά, αφού τα δάκρυά της εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν ως διά μαγείας, όταν και όποτε χρειαζόταν… Καμία στιγμή όμως δεν άντεξε να πει τη λέξη ‘‘αγάπη’’ γι’ αυτό το παιδί. Η φροντίδα που ισχυρίστηκε ότι παρείχε στην Τζωρτζίνα ήταν αναγκαία για να μην εγείρει υποψίες εναντίον της και για να εμφανίζει σε όλους τους τρίτους και στον Δασκαλάκη την εικόνα της καλύτερης μαμάς, για να τη θαυμάζουν οι άλλοι, ποτέ όμως δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παιδί της και την ψυχή του», αναφέρεται στο σκεπτικό.

Ιδιαίτερη μνεία έκαναν οι δικαστές και στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της. «Η κατάσταση της υγείας της Τζωρτζίνας επιδεινώθηκε και τις δύο φορές, και τον Απρίλιο του 2021 και τον Ιανουάριο του 2022, όταν ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης της ανακοίνωσε ευθαρσώς ότι θα φύγει από το σπίτι και ότι δεν θα είναι μαζί παρά μόνο για το παιδί. Πετυχαίνει και τις δύο φορές την επιστροφή του μέσω της διαδικασίας της ασθένειας, αρχικά της αιφνίδιας ανακοπής, της Τζωρτζίνας και εν συνεχεία της απώλειας και του πένθους που η ίδια όμως ποτέ δεν βίωσε», σημειώνουν οι δικαστές.

Επιβαρυμένη υγεία

Αυτή την απόφαση θα προσπαθήσει να ανατρέψει η Ρ. Πισπιρίγκου, η υγεία της οποίας, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, έχει επιβαρυνθεί λόγω των συνθηκών κράτησής της. Η 37χρονη εδώ και τρία χρόνια διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο (αυτοάνοσο νόσημα), όπως είχε κάνει τότε γνωστό ο πρώτος δικηγόρος της, ο αείμνηστος Αλέξης Κούγιας.

Σύμφωνα με τη Β. Πανταζή, η κατάσταση της υγείας της παραμένει επιβαρυμένη. «Το αυτοάνοσο νόσημά της πλέον της προκαλεί αφόρητους μυοσκελετικούς πόνους, οι οποίοι για να αντιμετωπιστούν μετάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Αθήνα. Παρότι έχουμε αιτηθεί τη μεταγωγή της στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού για να έχει την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική μεταχείριση, δυστυχώς το αίτημά της δεν εγκρίνεται, κάνοντας απάνθρωπες τις συνθήΗ δικηγόρος Βάσω Πανταζή κες υπό τις οποίες ζει», τονίζει η δικηγόρος.