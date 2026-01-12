Τηλεθέαση (11/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην prime time

Σύνοψη από το

  • Στην prime time ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε το Survivor στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας υψηλό ποσοστό τηλεθέασης.
  • Ακολούθησαν οι επαναλήψεις της μυθοπλασίας στον Alpha, με Το Σόι σου και Μην αρχίζεις τη μουρμούρα να διατηρούν σταθερή παρουσία.
  • Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι επιλογές του Mega και του ANT1, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν οι κινηματογραφικές προβολές και τα προγράμματα του Open.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Στην prime time ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε το Survivor στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας υψηλό ποσοστό τηλεθέασης.

Ακολούθησαν οι επαναλήψεις της μυθοπλασίας στον Alpha, με Το Σόι σου και Μην αρχίζεις τη μουρμούρα να διατηρούν σταθερή παρουσία. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι επιλογές του Mega και του ANT1, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν οι κινηματογραφικές προβολές και τα προγράμματα του Open.

 Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
ΣΚΑΙ Survivor 18,7%
ALPHA Το Σόι σου (Ε) 10,9%
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 10,0%
MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 9,9%
ANT1 Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος 7,5%
ANT1 The Roadshow (Ε) 7,3%
STAR Ελληνική ταινία – Ο σπαγγοραμένος 5,9%
OPEN Ξένη ταινία – Στα όρια του αύριο 3,9%
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,7%

Γενικό Σύνολο

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
SKAI Survivor 22,7%
ALPHA Το Σόι σου (Ε) 10,7%
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 9,0%
MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 10,2%
ANT1 Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος 8,7%
ANT1 The Roadshow (Ε) 9,2%
STAR Ελληνική ταινία – Ο σπαγγοραμένος 4,9%
OPEN Ξένη ταινία – Στα όρια του αύριο 3,0%
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,4%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμες και τσίχλες με μέντα; Πώς μπερδεύουν τον εγκέφαλο σας

Η γρίπη πιέζει το ΕΣΥ- Έκκληση για εμβολιασμό από τον υπουργό Υγείας

Νέο «ειδικό» πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους από τη ΔΥΠΑ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Airbnb: Σε ποιους θα επιβληθούν μετά τις 28 Φεβρουαρίου έξτρα φόροι και τσουχτερά πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:15 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαζωνάκης: Τι θα γίνει με τη νέα μουσική εκπομπή που συζητούσε

Σε νέες βάσεις μπαίνει η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ΣΚΑΪ μετά το φινάλε του «The v...
09:45 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αλλαγή φρουράς στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου του ANT1

Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη και η επιστροφή...
08:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για το «One Battle After Another» με 4 βραβεία και δικαίωση για τον Σαλαμέ – Η λίστα των μεγάλων νικητών

Με ανατροπές και σαρκασμό η 83η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακ...
08:00 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι