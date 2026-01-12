Τηλεθέαση (11/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην prime time

Στην prime time ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε το Survivor στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας υψηλό ποσοστό τηλεθέασης.
Ακολούθησαν οι επαναλήψεις της μυθοπλασίας στον Alpha, με Το Σόι σου και Μην αρχίζεις τη μουρμούρα να διατηρούν σταθερή παρουσία. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι επιλογές του Mega και του ANT1, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν οι κινηματογραφικές προβολές και τα προγράμματα του Open.
Δυναμικό Κοινό
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|ΣΚΑΙ
|Survivor
|18,7%
|ALPHA
|Το Σόι σου (Ε)
|10,9%
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)
|10,0%
|MEGA
|Στο Παρά Πέντε (Ε)
|9,9%
|ANT1
|Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος
|7,5%
|ANT1
|The Roadshow (Ε)
|7,3%
|STAR
|Ελληνική ταινία – Ο σπαγγοραμένος
|5,9%
|OPEN
|Ξένη ταινία – Στα όρια του αύριο
|3,9%
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος
|2,7%
Γενικό Σύνολο
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|SKAI
|Survivor
|22,7%
|ALPHA
|Το Σόι σου (Ε)
|10,7%
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)
|9,0%
|MEGA
|Στο Παρά Πέντε (Ε)
|10,2%
|ANT1
|Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος
|8,7%
|ANT1
|The Roadshow (Ε)
|9,2%
|STAR
|Ελληνική ταινία – Ο σπαγγοραμένος
|4,9%
|OPEN
|Ξένη ταινία – Στα όρια του αύριο
|3,0%
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος
|2,4%