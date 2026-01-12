Τηλεθέαση (11/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην prime time

Στην prime time ζώνη, την πρωτιά κατέκτησε το Survivor στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας υψηλό ποσοστό τηλεθέασης.

Ακολούθησαν οι επαναλήψεις της μυθοπλασίας στον Alpha, με Το Σόι σου και Μην αρχίζεις τη μουρμούρα να διατηρούν σταθερή παρουσία. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι επιλογές του Mega και του ANT1, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν οι κινηματογραφικές προβολές και τα προγράμματα του Open.

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό ΣΚΑΙ Survivor 18,7% ALPHA Το Σόι σου (Ε) 10,9% ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 10,0% MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 9,9% ANT1 Ελληνική ταινία – Ο μπακαλόγατος 7,5% ANT1 The Roadshow (Ε) 7,3% STAR Ελληνική ταινία – Ο σπαγγοραμένος 5,9% OPEN Ξένη ταινία – Στα όρια του αύριο 3,9% OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,7%

Γενικό Σύνολο