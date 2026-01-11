Τηλεθέαση 10/1: Οι νικητές και οι χαμένοι του Σαββάτου

Στεφανία Κασίμη

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Δύσκολη μέρα ήταν για αρκετές εκπομπές το Σάββατο (10/1/2026) καθώς κατέγραψαν μεγάλες απώλειες στην τηλεθέαση, ενώ από την άλλοι οι νικητές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στα νούμερα, έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις για την τηλεθέαση, ο Νίκος Μάνεσης συγκέντρωσε 13,9% και η Σίσσυ Χρηστίδου 12,4%. Το «Χαμογέλα και πάλι» πήρε πρωτιά στο κοινό 25-44 με 13,7%, στους άνδρες 25-44 με 15,1% και στο κοινό 15-34 με 16,5%. Οι «Δεκατιανοί» είχαν 7,2% και το «Ραντεβού του ΣΚ» 5,8%.

Πρωτιά στη ζώνη της κατέγραψε και η Ναταλία Γερμανού με ποσοστό 16,3%, ενώ ικανοποιητικά ήταν τα νούμερα για την εκπομπή Εξελίξεις στο Mega με 11,8% και την ελληνική ταινία «Ο τρελός τα ‘χει 400» στον ΑΝΤ1 11,3%.

Στη prime time πρωταγωνίστησε ο Alpha με τη Μουρμούρα να φτάνει στο 15,1% και το Σόι σου στο 14,8%. Το Παρά Πέντε στο Mega συγκέντρωσε 14,1%.

Πρωινές εκπομπές

Δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,9%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,4%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 7,21%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,8%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης 5 %

Σύνολο

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,7%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,7%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 12%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 6,5%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης 3,7%

Prime time

Δυναμικό

  • ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 15,0 %
  • ALPHA  Το Σόι σου (Ε) 14,8 %
  • MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 14,1 %
  • ANT1 Ελληνική ταινία – Ο τζαναμπέτης 9,3%
  • ANT1 The roadshow (Ε) 8,0 %
  • STAR Ξένη ταινία – Ironmask: Ταξίδι στην Κίνα 5,5 %
  • OPEN Ξένη ταινία – Οι φήμες λένε 4,3 %
  • SKAI Τότε και τώρα (Ε) 3,3 %
  • SKAI The Voice (Ε) 3,3 %
  • OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,6%

Σύνολο

  • ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 10,7 %
  • ALPHA  Το Σόι σου (Ε) 14,7 %
  • MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 13,2 %
  • ANT1 Ελληνική ταινία – Ο τζαναμπέτης 10,6%
  • ANT1 The roadshow (Ε) 9,5 %
  • STAR Ξένη ταινία – Ironmask: Ταξίδι στην Κίνα 5,8%
  • OPEN Ξένη ταινία – Οι φήμες λένε 4,3 %
  • SKAI Τότε και τώρα (Ε) 4%
  • SKAI The Voice (Ε) 4,8 %
  • OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,3%

 

13:34 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

