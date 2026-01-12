Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο – Έριξαν πέτρες σε οχήματα, τραυματίστηκε στο κεφάλι αστυνομικός

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/01) το πρωί αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ, άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα επί του οδοστρώματος της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έριξαν πέτρες σε διερχόμενο αστικό λεωφορείο καθώς και σε όχημα εταιρείας security, και στην συνέχεια σε διερχόμενα οχήματα της Ο.Π.ΔΙ. της Δ.Α.Ο.Ε. με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο 401 Γενικό Νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής συμμετέχουν και από το τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και της Δ.Ι.Α.Τ..