Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

  • Η Ζωζώ Σαπουντζάκη βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, έχοντας πάρει εξιτήριο από ιδιωτικό θεραπευτήριο στο κέντρο της Αθήνας.
  • Η νοσηλεία της κρίθηκε αναγκαία την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, καθώς αντιμετώπισε ένα αναπνευστικό πρόβλημα.
  • Ενώ όλοι περίμεναν ότι θα έπαιρνε εξιτήριο στις 12 Ιανουαρίου, η γνωστή καλλιτέχνιδα αποχώρησε από το νοσοκομείο το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου.
Στο σπίτι της βρίσκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία τις προηγούμενες ημέρες χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, αντιμετώπισε ένα αναπνευστικό πρόβλημα που την οδήγησε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι γιατροί έκριναν ότι για προληπτικούς λόγους θα χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο για μερικές ακόμη ημέρες, προκειμένου να παρακολουθούν την πορεία της.

Κι ενώ όλοι περίμεναν ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα έπαιρνε εξιτήριο σήμερα 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η Νάσια Μανέντη μέσα από το Buongiorno, εκείνη πήρε εξιτήριο το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, και πλέον αναρρώνει στην οικία της.

