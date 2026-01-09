Ζωζώ Σαπουντζάκη: Για έκτη μέρα στο νοσοκομείο – Πότε θα λάβει εξιτήριο

Σύνοψη από το

  • Η Ζωζώ Σαπουντζάκη παραμένει για έκτη ημέρα στο θεραπευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν», με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται ελεγχόμενη και σταθερή.
  • Δεν πρόκειται για νέο εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά για μία ίωση που προσέβαλε τους πνεύμονες. Οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις λόγω της ηλικίας της.
  • Αναμένεται να λάβει εξιτήριο τη Δευτέρα και να επιστρέψει στο σπίτι της. Διευκρινίζεται πως δεν πρόκειται για λοίμωξη Covid-19.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στο θεραπευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν» παραμένει για έκτη ημέρα η Ζωζώ Σαπουντζάκη, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ελεγχόμενη και σταθερή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το Buongiorno, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τη Δευτέρα και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Δεν πρόκειται για νέο εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα, αλλά για μία ίωση που προσέβαλε τους πνεύμονες, με τους γιατρούς να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις λόγω της ηλικίας της.

Οι οικείοι της πρόσεξαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, στοιχείο που οδήγησε στην προληπτική μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ ανέφερε, επίσης, ότι δεν πρόκειται για λοίμωξη Covid-19.

10:30 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

