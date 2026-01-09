Ζωζώ Σαπουντζάκη: Για έκτη μέρα στο νοσοκομείο – Πότε θα λάβει εξιτήριο

Στο θεραπευτήριο «Ερρίκος Ντυνάν» παραμένει για έκτη ημέρα η Ζωζώ Σαπουντζάκη, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ελεγχόμενη και σταθερή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το Buongiorno, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τη Δευτέρα και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Δεν πρόκειται για νέο εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα, αλλά για μία ίωση που προσέβαλε τους πνεύμονες, με τους γιατρούς να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις λόγω της ηλικίας της.

Οι οικείοι της πρόσεξαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, στοιχείο που οδήγησε στην προληπτική μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ ανέφερε, επίσης, ότι δεν πρόκειται για λοίμωξη Covid-19.