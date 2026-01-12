Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση για παράνομη στάθμευση

Σύνοψη από το

  • Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι, αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια βεβαίωσης παράβασης στη Γουμένισσα Κιλκίς.
  • Ο οδηγός του οχήματος εμφανίστηκε, μπήκε στο αυτοκίνητο και πάτησε γκάζι, παρασύροντας έναν 49χρονο αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. που βεβαίωνε την παράβαση.
  • Ο τραυματισμένος αστυνομικός έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Κιλκίς μετά τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικός

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι μεταφέρθηκε χθες ένας αστυνομικός, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια βεβαίωσης παράβασης, στην περιοχή της Γουμένισσας, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι, όταν η Ελληνική Αστυνομία δέχθηκε κλήση για παράνομα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Γουμένισσας. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και όταν το πλήρωμα βεβαίωνε την παράβαση, εμφανίστηκε ο οδηγός του οχήματος. Μπήκε στο αυτοκίνητο και πάτησε γκάζι, παρασύροντας έναν από τους αστυνομικούς του πληρώματος της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα έναν 49χρονο αρχιφύλακα.

Από την παράσυρση ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς από όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

