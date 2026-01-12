Ποιες σειρές και ψυχαγωγικά προγράμματα επιστρέφουν στις 19 Ιανουαρίου  

  • Τα κανάλια επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς με επανεκκίνηση της μάχης της prime time από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, έπειτα από παύση σχεδόν ενός μήνα.
  • Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου κάνουν comeback οι σειρές του Mega «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς – Ο επίλογος», ενώ στον Alpha επανέρχονται τα «Να μ’αγαπάς» και «Αγιος έρωτας». Στον ΑΝΤ1, οι «Ράδιο αρβύλα» και το «Grand Hotel» κάνουν πρεμιέρα, μαζί με το «The 2night show».
  • Στον ανταγωνισμό της prime time δυναμικό «παρών» θα δώσει και το Star, καθώς τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα κάνει πρεμιέρα ο δέκατος κύκλος του «MasterChef». Πολλές άλλες σειρές και εκπομπές θα επανέλθουν από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Σε κανονικούς ρυθμούς με επανεκκίνηση της μάχης της prime time επιστρέφουν τα κανάλια από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Έπειτα από παύση σχεδόν ενός μήνα, η άτυπη «εκεχειρία» ανάμεσα στα κανάλια λήγει και τα δυνατά χαρτιά της prime time επιστρέφουν με νέα επεισόδια, σε δύο δόσεις.

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου κάνουν comeback οι δύο καθημερινές σειρές του Mega «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς – Ο επίλογος». Οι υπόλοιπες προσθήκες αναμένονται στις αρχές Φεβρουαρίου, οπότε θα κάνουν πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος της κωμικής σειράς «Εχω παιδιά» και η δραματική σειρά εποχής «Οι αθώοι». Στον Alpha, την πρώτη εβδομάδα «κλειδώνει» η επαναφορά τριών σειρών. Από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου παίρνουν θέση μάχης στις 20:00 το «Να μ’αγαπάς» και στις 21:00 ο «Αγιος έρωτας».

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου επιστρέφει με νέο διπλό επεισόδιο και το «Σόι σου».

Σε δεύτερη φάση θα επανέλθουν η σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Και στον ΑΝΤ1, η επαναφορά στη βραδινή κανονικότητα θα έρθει σε δόσεις. Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου επανέρχονται ζωντανά στις 20:00 οι «Ράδιο αρβύλα», που δίνουν σκυτάλη στις 21:00 στο «Grand Hotel». Στο μενού του ΑΝΤ1 μπαίνει την ίδια ημέρα και το «The 2night show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οι σειρές «Δικαστής», «Γιατί ρε πατέρα» και «Παιχνίδια εκδίκησης» θα επανέλθουν στην prime time του ΑΝΤ1 από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Στον ανταγωνισμό της prime time δυναμικό «παρών» θα δώσει και το Star. Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου θα κάνει πρεμιέρα ο δέκατος κύκλος του «MasterChef» με τους τρεις σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Σωτήρη Κοντιζά και Πάνο Ιωαννίδη.

Πηγή: Reallife

