Μια νύχτα μόνο – Spoiler: Εφιαλτικό χτύπημα στον Οδυσσέα που ανατρέπει τα πάντα

Παρόλο που όλα πηγαίνουν σε καλό δρόμο ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Αρετή, η μοίρα επιφυλάσσει μία τρομερή ανατροπή για τον Οδυσσέα στα νέα επεισόδια της σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Ένα πρωινό, ενώ ο επιχειρηματίας απολαμβάνει τη βόλτα με το άλογό του στο κτήμα, πέφτει θύμα δολοφονικής ενέδρας. Ένας άγνωστος, κρυμμένος στις σκιές των δέντρων, τον πυροβολεί με δέκα σφαίρες, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος. Η είδηση σκάει σαν βόμβα. Ο Σταύρος, ενημερώνεται από την αστυνομία ενώ βρίσκεται στο σπίτι της μητέρας του, και καταρρέει. Η μεταφορά του Οδυσσέα στο νοσοκομείο στη σειρά «Μία νύχτα μόνο» ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για την επιβίωσή του.

Η Αρετή, μόλις μαθαίνει τα νέα, τρέχει σε κατάσταση πανικού στο νοσοκομείο, προσευχόμενη να μην έχει την ίδια τύχη με τον Λεωνίδα. Οι στιγμές που ακολουθούν είναι δραματικές: κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο Οδυσσέας παθαίνει ανακοπή, σύμφωνα με το Tivi Σίριαλ, προκαλώντας την κατάρρευση της Αρετής.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, ο “σκληρός” άνδρας καταφέρνει να διαφύγει τον κίνδυνο. Όταν τελικά συνέρχεται στην εντατική, το πρώτο πρόσωπο που αντικρίζει είναι η Αρετή. Με τρεμάμενη φωνή της υπόσχεται πως δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ, προκαλώντας την οργή της Κατερίνης, η οποία αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί τον δεσμό τους.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της αστυνομίας δείχνουν πως πίσω από την επίθεση κρύβεται η μαφία. Ο Σταύρος, εξοργισμένος που το παρελθόν επέστρεψε για να τους στοιχειώσει, ορκίζεται εκδίκηση, ετοιμάζοντας μια σκληρή απάντηση μόλις ο ξάδελφός του ανακτήσει τις δυνάμεις του.