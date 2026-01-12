Βουλή – Εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ: Διεύρυνση καταλόγου μαρτύρων ζητεί η αντιπολίτευση – Λαζαρίδης: Θα κλείσει σύμφωνα με την παράταση που έλαβε από την Ολομέλεια

  • Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κλείσει τις συνεδριάσεις της στα μέσα Φεβρουαρίου, με τον εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριο Λαζαρίδη να απορρίπτει το αίτημα της αντιπολίτευσης για διεύρυνση του καταλόγου μαρτύρων.
  • Η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη, ζήτησε την κλήτευση πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων και χαρακτήρισε την πρόθεση για απαγόρευση τηλεοπτικών μεταδόσεων «ομολογία πανικού» της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
  • Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε ότι «η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν έχει να κρύψει τίποτα», τονίζοντας πως «η κυβερνητική πλειοψηφία δεν έχει αποκλείσει κανέναν κρίσιμο μάρτυρα». Στη σημερινή συνεδρίαση κλήθηκαν να καταθέσουν ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κλείσει τις συνεδριάσεις της σύμφωνα με την παράταση που έχει πάρει από την Ολομέλεια (σ.σ. μέσα Φεβρουαρίου) είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης κατά την σημερινή επανέναρξη των εργασιών της, μετά τη διακοπή της πρωτοχρονιάς.

«Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που έχουν να προσδώσουν κάτι σε αυτά τα οποία έχουν πει άλλοι» είπε ο βουλευτής της ΝΔ, απαντώντας σε σχετικό αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, «και μάλιστα» πρόσθεσε, «όταν έχει έρθει εδώ η κ. Τυχεροπούλου, η οποία, αν αύριο πηγαίναμε σε ακροατήριο, θα ήταν η βασική μάρτυρας κατηγορίας, και δεν μας είπε απολύτως τίποτε (για το εάν) υπήρχανε πολιτικές παρεμβάσεις του κ. Αυγενάκη ή άλλων υπουργών, είπε όχι. Το είπε πάρα πολύ καθαρά».

Νωρίτερα, η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία αίτημα του ΠΑΣΟΚ για κλήτευση πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως οι πρώην γ.γ. του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης, και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ. Σαλμάς.

Όσο για την «εξαγγελθείσα πρόθεση» του προέδρου της Βουλής «να απαγορευθούν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των συνεδριάσεων των μελλοντικών Εξεταστικών Επιτροπών» η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «συνιστά ομολογία πανικού της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στα όσα αποκαλύφθηκαν στις συνεδριάσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» και βεβαίωσε ότι το κόμμα της «θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών. Ο αποκλεισμός μαρτύρων και η απαγόρευση της τηλεοπτικής κάλυψης υπηρετούν αποκλειστικά τη στρατηγική της ΝΔ η οποία δεν επιδιώκει τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά τη συσκότιση και τη συγκάλυψη», είπε η κ. Αποστολάκη.

Με τη θέση για διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη να κάνει λόγο για βιασύνη και σπουδή της πλειοψηφίας «να τελειώνει γρήγορα η εξεταστική».

Η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν έχει να κρύψει τίποτα ανταπάντησε ο κ. Λαζαρίδης, σημειώνοντας ότι ο κ. Σαλμάς «απορρίπτεται γιατί τη μια μέρα λέει το ένα και την άλλη μέρα λέει το άλλο. Θα είχε ενδιαφέρον εάν με τον κ. Σαλμά ερχόντουσαν και οι κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη, να μας εξηγήσουν πώς είχαν στήσει την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη» είπε ο κ. Λαζαρίδης, ενώ για τους γενικούς γραμματείς που πρότεινε η κ. Αποστολάκη είπε ότι δεν έχουνε καμία αρμοδιότητα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν έχει αποκλείσει κανέναν κρίσιμο μάρτυρα» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, ενώ για το θέμα που έβαλε ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε ότι «ο προβληματισμός του δεν αφορά την συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή. Αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην διάσκεψη των προέδρων. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν θα αφήσει να γίνει η εξεταστική πεδίο αντιπαράθεσης, και κυρίως ένα σόου που θέλουν να κάνουν κάποιοι».

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής έχουν κληθεί να καταθέσουν οι κ.κ. Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 23.6.2016) και Καργιώτης Ιωάννης, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 23.6.2016).

