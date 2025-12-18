Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Λαζαρίδη και Συρεγγέλα – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν αποφεύχθηκε ούτε σήμερα, Πέμπτη, η ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Μαρία Συρεγγέλα, στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν δε τόσο μεγάλη η φόρτιση που η συνεδρίαση διαλύθηκε στην κυριολεξία άρον άρον.

Ο “πρόλογος” ήταν κατά την εξέταση του Γιάννη Μπρατάκου, πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, και νυν προέδρου του ΕΒΕΑ, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία είχε αντιπαράθεση με τη Μαρία Συρεγγέλα με ακραίες εκφράσεις. Το προεδρείο υπενθύμισε στην κ. Κωνσταντοπούλου ότι έχει μιλήσει παραπάνω από όλους, αναφέροντας τον ακριβή χρόνο, ενώ συμπλήρωσε ότι ακόμα και η εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μίλησε τόσο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε πως εκείνη δεν είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους, αντίθετα η προεδρεύουσα το πιστεύει αυτό, καθώς “από θέση εξουσίας περιφρονείτε τους πολίτες και τους αγρότες” γιατί “κολυμπάτε στο χρήμα και τα λούσα, όλη σας η εξουσία είναι το χρήμα, τα λούσα και το ραχάτι”. Και συμπλήρωσε: “Ασκήσεις εξουσίας από συμπλεγματικές περιπτώσεις”.

Αυτό ήταν όμως μόνο η αρχή.

Η πραγματική “εκτροπή” της διαδικασίας ξεκίνησε τη στιγμή που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρχικά φώναζε με την κ. Συρεγγέλα να ζητά να ολοκληρώσει τη φράση της, ενώ αμέσως μετά η κ. Κωνσταντοπούλου αιτήθηκε να πληροφορηθεί πότε ο Γιώργος Ξυλούρης θα προσέλθει στη Βουλή για να υπογράψει τα πρακτικά της κατάθεσης του. «Προσκλήθηκε να την υπογράψει (την κατάθεση του), δεν έχει έρθει» απάντησε η προεδρεύουσα, Μ. Συρεγγέλα, με την κ. Κωνσταντοπούλου να ρωτά επίμονα σε υψηλούς τόνους: «Για πότε; Είναι πρόσωπο που έχει απειλήσει εδώ μέσα τη ζωή μου και θέλω να γνωρίζω ποια είναι η ημερομηνία για την οποία τον έχετε προσκαλέσει να μπει με άδειά σας μέσα στη Βουλή εν αγνοία μου».

Η κ. Συρεγγέλα έδωσε τον λόγο στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εξακολουθεί να φωνάζει και να ζητά τον λόγο.

Αποτέλεσμα ήταν στην αίθουσα να επικρατήσει «κομφούζιο», με τον εισηγητή της ΝΔ να επιχειρεί να μιλήσει. Ο κ. Λαζαρίδης από την πλευρά του πήρε εν τέλει τον λόγο για να αναγνώσει το “τιτίβισμα” του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος γνωστοποίησε πως έχει στείλει εξώδικο στην κ. Κωνσταντοπούλου για όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης και τις κατηγορίες περί «παιδεραστίας».

Τότε η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να προσπαθεί να διαβάσει την ανάρτηση του υπουργού Υγείας και την πρόεδρο της Πλεύσης ουσιαστικά να μην του το επιτρέπει. Κάποια στιγμή ο κ. Λαζαρίδης είπε, “ετοιμαστείτε τώρα για ομαδικές αγωγές και μηνύσεις”.

Αναλυτικότερα:

Λαζαρίδης: Χτες η κ. Κωνσταντοπούλου είπε πως ο αντιπρόεδρος της ΝΔ…

Κωνσταντοπούλου: Όχι ο Άδωνις Γεωργιάδης. Δεν σας είπα για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, δεν είπα για τον Άδωνι…

Λαζαρίδης: Ετοιμαστείτε τώρα για ομαδικές αγωγές και μηνύσεις

Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε και πώς.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα (το επαναλαμβάνει συνεχώς)

Λαζαρίδης: «Η Ζ. Κωνσταντοπούλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία…» (προσπάθησε να διαβάσει την ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη)

Κωνσταντοπούλου: Όχι, δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστή. Έχουμε πολλά άλλα να τον κατηγορήσουμε. Αρνητής του Ολοκαυτώματος, αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών… σταματήστε αυτή τη γελοία διαδικασία…

Λαζαρίδης: Είπατε ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ…

Συρεγγέλα: Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να μιλήσει κανένας άλλος πλην από την ίδια. Είναι φασισμός αυτός που κάνετε.

Κωνσταντοπούλου: Όχι… Δεν θα ακούω συκοφαντίες από έναν θρασύδειλο.

Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε δυστυχώς.

Λαζαρίδης: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για μένα. Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας ήταν πρόεδρος του ΠΑΟ όταν ήταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη; Και μας λέτε εμάς διαπλεκόμενους;

Κωνσταντοπούλου: Αυτό είναι συκοφαντία;

(Φωνές της Ζ. Κωνσταντοπούλου εκτός μικροφώνου)

Συρεγγέλα: Δεν θέλει να μιλά κανείς άλλος εκτός από την ίδια.

Κωνσταντοπούλου: Ο επίορκος Λαζαρίδης προσπαθεί με νύχια και με δόντια.

Συρεγγέλα: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λύεται η συνεδρίαση.