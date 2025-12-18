Σωκράτης Φάμελλος: Τα γλυκά στους δημοσιογράφους, το «πάμε όλοι μαζί να ρίξουμε τον Μητσοτάκη» και η ατάκα για τον Τσίπρα

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε την ενότητα του προοδευτικού χώρου απέναντι στην Κυβέρνηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις».
  • Ερωτώμενος αν απευθύνεται και στο «όλον ΠΑΣΟΚ», απάντησε θετικά, ενώ για την φημολογούμενη επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει καμία «καρέκλα».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι είναι πιθανή μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς βλέπει ασταθή τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαιτίας του πλήθους των υποθέσεων «που έχει ανοιχτές».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Την ενότητα του προοδευτικού χώρου απέναντι στην Κυβέρνηση επεσήμανε για ακόμη μία φορά, ο Σωκράτης Φάμελλος, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε από την αίθουσα των δημοσιογράφων κερνώντας χριστουγεννιάτικα γλυκά και σοκολάτες και ανταλλάσσοντας ευχές για καλές γιορτές.

«Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις και μάλιστα βλέπω με καλό μάτι τις πρωτοβουλίες από την κα. Κατσέλη, τον κ. Κόκκαλη και τον Ν. Κοτζιά», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ερωτώμενος αν απευθύνεται και στο «όλον ΠΑΣΟΚ», απάντησε, «Βεβαίως και στο ΠΑΣΟΚ αν και όπως έχετε δει τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι κουτάκια και περιχαρακωμένα».

Σε ερώτηση σχετικά με την φημολογούμενη επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο κ. Φάμελλος απάντησε πως δεν θέλει να σχολιάσει πράγματα που δεν έχουν γίνει, αλλά τόνισε πως δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε μεμονωμένα με “καρέκλες”. «Εμένα -σας το λέω καθαρά- δεν με ενδιαφέρει καμία “καρέκλα”», υπογράμμισε.

Στην ερώτηση για το αν εκτιμά πως είναι πιθανή μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, απάντησε πως βλέπει ασταθή τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαιτίας του πλήθους των υποθέσεων «που έχει ανοιχτές».

Τέλος αναφορικά με τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, διευκρίνισε πως ο Παύλος Πολάκης δεν διαφώνησε με τους χειρισμούς του κόμματος αναφορικά με την υπόθεση αυτή.

