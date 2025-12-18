Σωκράτης Φάμελλος: Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το πάρτι στα ΕΛΤΑ

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε λόγο για «προσβολή» της Βουλής και «καραμπινάτο σκάνδαλο» στα ΕΛΤΑ, καταλογίζοντας πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τη διαχείριση και το κλείσιμο καταστημάτων.
  • Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε αναθέσεις άνω των 800.000 ευρώ στον κ. Πάτση, «όργιο αναθέσεων και παρανομιών», καθώς και προσλήψεις με παράκαμψη ΑΣΕΠ, κάνοντας λόγο για «αριστεία στη διαφθορά».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο καταστημάτων, την κατάθεση του πορίσματος των ορκωτών για τα ελλείματα και τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το «πάρτι» στα ΕΛΤΑ.
Για «προσβολή» της Βουλής έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα ΕΛΤΑ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι ανέβαλε τη συνεδρίαση για το κλείσιμο των καταστημάτων με στόχο να συγκαλύψει ακόμη ένα σκάνδαλο.

«Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, που είναι η Δημοκρατία. Αυτό λέμε στην Ελλάδα Δημοκρατία, όχι να κάνετε κουμάντο με τα ρουσφέτια σας και εν κρυπτώ, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν το έχετε τηρήσει. Θέλετε, λοιπόν, να δημιουργήσετε τετελεσμένα», σημείωσε.

Εξάλλου, απέναντι στις κατηγορίες ότι «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ», παρέπεμψε σε αυτά που είπε ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος «παραδέχτηκε ότι τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα το 2020».

Ο κ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα 280 εκατομμύρια, τα οποία «έριξε» η κυβέρνηση στα ΕΛΤΑ το 2020, διερωτώμενος εάν ήταν για να ταΐσουν τις «γαλάζιες ακρίδες» ή γιατί ήταν όντως βιώσιμα.

Στη συνέχεια μίλησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για σειρά ευθυνών της κυβέρνησης, από τις αναθέσεις από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στον κ. Πάτση το 2020-2022, ύψους πάνω από 800.000 ευρώ και το γενικότερο «όργιο αναθέσεων και παρανομιών στη διαχείριση των ΕΛΤΑ», μέχρι τις προσλήψεις με παράκαμψη ΑΣΕΠ και τις κατατμήσεις των συμβάσεων.

«Αριστεία στη διαφθορά», σχολίασε κάνοντας λόγο για «ένα καραμπινάτο σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας».

«Από τη μια μεριά, κάνατε ό,τι κάνατε με ψέματα και μεγάλα λόγια για να ταΐσετε “γαλάζιες ακρίδες”, κι απ’ την άλλη μεριά τα κλείνετε για να ικανοποιήσετε τα ιδιωτικά κούριερ, τις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Αυτό είναι το σχέδιό σας “ό,τι αρπάξουμε και να βολέψουμε και τους μεγάλους”», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να ανακληθεί συνολικά η εν λόγω απόφαση και όχι να ξανανοίξουν «κάποια» καταστήματα.

«Υπάρχουν κερδοφόρα καταστήματα σε περιοχές που δεν υπάρχει άλλη εξυπηρέτηση και πρέπει να ανοίξουν τώρα. Όλοι οι δήμοι έχουν στραφεί εναντίον σας, όλη η κοινωνική αντίδραση είναι εναντίον σας. Είναι ακόμη ένα  χτύπημα και στους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, προανήγγειλε και άλλες πρωτοβουλίες, καθώς προκύπτει και «ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, με αδιαφάνεια και ατασθαλίες, ρουσφέτια, προσλήψεις, απευθείας αναθέσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε την κατάθεση του πορίσματος των ορκωτών για τα ελλείματα στα ΕΛΤΑ που παραγγέλθηκε το 2023 και έμεινε στα συρτάρια του Υπερταμείου, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι απαιτείται εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των ΕΛΤΑ.

«Υπάρχει σοβαρή ευθύνη και υπουργών για όλο αυτό το πάρτι που έγινε στα ΕΛΤΑ και τη χρεοκοπία που έγινε με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν ευθύνες στα πολιτικά πρόσωπα για τα ρουσφέτια. Υπάρχουν ευθύνες για τις κατατμήσεις», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

