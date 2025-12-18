Εξώδικο Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου – «Με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ετοιμάζεται να στείλει εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας της να απολογηθεί για όσα ανέφερε κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε, απευθυνόμενη σε βουλευτή, αν «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;». Ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».
  • Σε περίπτωση μη συγγνώμης, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της, υπογραμμίζοντας πως «η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

γεωργιάδης-Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ετοιμάζεται να στείλει εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας της να απολογηθεί για όσα ανέφερε την Τετάρτη κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, είπε: «Ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Μαρινάκης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού

Σε περίπτωση που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν ζητήσει συγγνώμη, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της, καθώς, αν και στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου είπε πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Δωρεάν τεστ για HIV, Ηπατίτιδες, Σύφιλη, Χλαμύδια, Γονόρροια

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Αμετάβλητα για τέταρτη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια της ΕΚΤ – Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την οικονομία...

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Δείτε πόσα χρήματα θα πάρουν ως αμοιβή όσοι εργαστούν

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
17:50 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Δένδιας: Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας

Την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρική...
16:40 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπρατάκος: «Δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιονδήποτε» – Τι είπε για τον Σημανδράκο

Στις συναντήσεις που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευ. Σημανδράκο αλλά και την «αγωνία...
16:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Την πρώτη Belharra παρέλαβε η χώρα μας, υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Κίμων» – Δένδιας: «Το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός»

«Η ένταξη της φρεγάτας “Κίμων” αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουρ...
16:10 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή-Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται και φέρνει πολύ υψηλότερους πόρους στη χώρα – Κριτική από την αντιπολίτευση

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαπραγματεύεται και να κερδίζει πολύ υψηλούς πόρους ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα