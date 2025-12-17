Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Λαζαρίδη – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωταγωνίστησε σε δύο διαφορετικές εντάσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η πρώτη ήταν με τη Μαρία Συρεγγέλα, προεδρεύουσα της Εξεταστικής, ενώ η δεύτερη – η σοβαρότερη – με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Λαζαρίδης θέλησε μετά από μία διακοπή να αναφερθεί σε προσωπικό ζήτημα εις βάρος της κ. Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για “σεξισμό”.

“Κυρία πρόεδρε θέλω να καταγγείλω το εξής: Κατά τη διάρκεια της διακοπής…”.

“Επικοινωνούσατε με τον κ. Μυλωνάκη ενώ απαγορεύεται”, υποστήριξε αμέσως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συνέχισε να φωνάζει ζητώντας τον λόγο μετά τον κ. Λαζαρίδη.

“Κυρία πρόεδρε θέλω να πω δυο πράγματα. Κατά τη διάρκεια της διακοπής της Εξεταστικής Επιτροπής η σεξίστρια κ. Κωνσταντοπούλου αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει με τον μάρτυρα τον κ. Μυλωνάκη και στη συνέχεια σ’ ένα παραλήρημά της άρχισε να μου φωνάζει “πες θρασύδειλε Λαζαρίδη τι έχεις πει για τον πατέρα μου. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω και να καταγγείλω, φαντάζομαι θα το κάνει και η κ. Λιακούλη, η κ. Κωνσταντοπούλου γιατί το άκουσα, στην ουσία απείλησε την κ. Λιακούλη να πάρει πίσω αυτό το οποίο κατήγγειλε μόλις την περασμένη εβδομάδα για την υπάλληλο της Βουλής, η οποία έφυγε με κλάματα από την αίθουσα, και της είπε ότι αν δεν το πάρει πίσω, θα πράξει τα δέοντα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά που εξελίσσονται με την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα δεν μας έχει πει απολύτως τίποτα για τις καταγγελίες του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου του κ. Μηταράκη για εμπλοκή και της ιδίας και του κόμματός της σε ΜΚΟ, υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα από τη Νέα Δημοκρατία…”.

Σε εκείνο το σημείο η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μάθει τα συγκεκριμένα ερωτήματα για τα οποία μίλησε ο κ. Λαζαρίδης με τον προεδρεύων να παίρνει τον λόγο για να υπενθυμίσει πως έχει απειλήσει και ο ίδιος ξεκάθαρα πως την επόμενη φορά που θα υπάρχει διακοπή, “την επόμενη φορά που θα παρεμβαίνετε κ. Κωνσταντοπούλου, θα διακόψω. Έχει διακοπεί δύο φορές η συνεδρίαση με δική σας υπαιτιότητα. Παρακαλώ, δεν θα υπάρξει άλλη διακοπή”.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνέχισε μετά την παρέμβαση του προεδρείου.

“Πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά που καταγγέλλω κι επειδή με ρώτησε η “σεξίστρια” Κωνσταντοπούλου, πρέπει να απαντήσει τα εξής: ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες της ΜΚΟ; Αν τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων; Και αν δηλώνει το μερίδιο πόθεν έσχες της και το κόμμα της στο αρμόδιο τμήμα της Βουλής. Είναι τρία ερωτήματα τα οποία απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος και η κ. Κωνσταντοπούλου απέφυγε να απαντήσει ενώ μίλησε στην ολομέλεια της Βουλής. Να μας πει η κ. Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι γνωρίζετε την ιστορία ότι η μητέρα της έπαιρνε χρήματα, ενώ οι κόρες είχαν ενηλικιωθεί, αν μεγάλωσε με αυτά τα χρήματα και κυρίως αν τα επέστρεψε η οικογένειά της στο ελληνικό κράτος”.

– Είστε συκοφάντης, φώναζε εκείνη τη στιγμή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά ο κ. Λαζαρίδης επέμεινε.

Ένταση και με το προεδρείο της Εξεταστικής

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζητούσε ξανά και ξανά τον λόγο με το προεδρείο όμως να σημειώνει ότι πρώτα θα δοθεί ο λόγος στους δύο εναπομείναντες βουλευτές, κάτι που δεν άρεσε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που άρχισε να φωνάζει, “τώρα ζήτησα τον λόγο, τώρα ζητώ τον λόγο που συκοφαντήθηκα”.

– Τι θα πάθετε εάν μιλήσετε πέντε λεπτά αργότερα;

– Τώρα συκοφαντήθηκα, ζητώ τον λόγο

Εν τέλει δόθηκαν στην κ. Κωνσταντοπούλου πέντε λεπτά.

“Θα δώσω στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο είναι ο κ. Λαζαρίδης και συνεννοείται με τον κ. Μυλωνάκη στη διάρκεια της διακοπής. Αυτό είναι ευθεία παραβίαση των κανονισμών της Βουλής τους οποίους γνωστοποίησα στον κ. Μυλωνάκη. Ο μάρτυρας όταν ορκίζεται δεν μπορεί να έχει επαφή με κανέναν. Δεύτερον, στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος ποιεί την νήσσαν όπως κάνουν τα παλληκάρια, όταν τον ρωτάω τι είπε για τον πατέρα μου. Στα μουλωχτά προσβάλλει τον πατέρα μου κάθε φορά, έναν αγωνιστή της Δημοκρατίας…”.

Δημιουργήθηκε εκ νέου ένταση με τον κ. Λαζαρίδη με φωνές εκατέρωθεν με τον προεδρεύων να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη και χωρίς να επιτρέψει στον Μακάριο Λαζαρίδη να συνεχίσει αφού δεν είχε τον λόγο. Παρόλα αυτά, η κ. Κωνσταντοπούλου τα έβαλε ξανά με το προεδρείο:

“Είναι όλα πεντακάθαρα, δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσετε τίποτα. Σας βλέπει ο κόσμος. Ο κ. Λαζαρίδης επιμένει να συκοφαντεί την οικογένειά μου. Γι’ αυτά που μόλις είπε έχουν παραπεμφθεί και ζητήσει συγγνώμη τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που διατύπωσαν αυτή τη συκοφαντία πριν 11 χρόνια. Ζήτησα γονυπετείς συγγνώμη. Αν ο κ. Λαζαρίδης νομίζει ότι δεν θα του κάνω αγωγή για τη συκοφαντία που μόλις είπε, κάνει λάθος και θα κάνω αγωγή και στον κ. Μητσοτάκη διότι είναι εντεταλμένος του κ. Μητσοτάκη να συκοφαντεί την οικογένειά μου. Συνεπώς κ. Λαζαρίδη θα περιμένετε και σεις την αγωγή και πείτε στον αρχηγό σας τρεις αγωγές δώρο όπως έχω ανακοινώσει.

Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι η κ. Λιακούλη είπε πως προκάλεσα κλάματα σε υπάλληλο της Βουλής. Να διευκρινίσει η κ. Λιακούλη αν είπε κάτι τέτοιο. Θέλω να ξέρω εάν το ισχυρίζεται ή όχι.

Τέλος, σε σχέση με τα ερωτήματα της ΝΔ, αν τυχόν εννοεί η ΝΔ τον φορέα “Δικαιοσύνη για Όλους” είναι ο εκπαιδευτικός φορέας της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δημόσια και διαφανής η λειτουργία του, είπε πως “δεν έχω καμία εμπλοκή στη λειτουργία της παρά μόνο στη δημιουργία της και όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια ένοχη προσπάθεια, βρώμικων προσώπων, να λασπώσετε καθαρούς ανθρώπους επειδή νομίζετε ότι όλοι είμαστε σαν κι εσάς. Ο κ. Λαζαρίδης να απαντήσει, όταν χασκογελούσε με τον Τσοχατζόπουλο και περνάγαν οι μίζες, εάν είχε πάρει χαμπάρι”.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού. Ξεκίνησε λέγοντας ξανά “σεξίστρια” την κ. Κωνσταντοπούλου, γεγονός που έκανε έξαλλη την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία και αποκάλεσε τον Ανδρέα Νικολακόπουλο “κολλητό του Τριαντόπουλου”, που “επιτρέπει τις ύβρεις”. Παράλληλα ζήτησε να μάθει “πόσα λεφτά έχει διαθέσει ο Τριαντόπουλος” και “πόσες φωτογραφίες στην Ηλεία”.

Με τη σειρά του, ο προεδρεύων Νικολακόπουλος απάντησε στην κ. Κωνσταντοπούλου:

“Μιας και κόπτεσθε για την Ηλεία, δεν σας έχουμε δει πολύ συχνά εκεί, θα έπρεπε να ξέρετε ότι η Ηλεία έχει υποστεί πολλές φυσικές καταστροφές και ο κ. Τριαντόπουλος είναι αρμόδιος γι’ αυτό, ναι, έχει αποκαταστήσει τις ζημιές όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν αυτό το θεωρείτε κολλητηλίκι, πολύ καλά κάνετε”.

Ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε:

“Επειδή επαναλαμβάνει συνεχώς αυτό το θέμα με τον αείμνηστο Τσοχατζόπουλο, θέλω να πω ότι ουδέποτε έχω υπάρξει συνεργάτης του. Όταν ήταν ο Τσοχατζόπουλος υπουργός Άμυνας και ο Γ. Παπανδρέου υπουργός Εξωτερικών κάλυπτα το στρατηγικό ρεπορτάζ για ΜΜΕ”.

