Νέο επεισόδιο στην Εξεταστική ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Συρεγγέλα – Διακόπηκε προσωρινά η συνεδρίαση

Νέα ένταση επικράτησε στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, όπου διερευνάται η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα Τετάρτη εξετάζεται από το πρωί ως μάρτυρας ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Κάποια στιγμή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας υποστήριξε και μάλιστα με βεβαιότητα ότι το Μαξίμου παρακολουθούσε τηλεφωνικές συνομιλίες. Τότε, στη συζήτηση παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Μπούμπας: Τα τηλέφωνα τα παρακολουθούσατε, είναι φως φανάρι!

Μυλωνάκης: Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Είναι αξιόποινο. Ποιος άκουγε τηλέφωνα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε; Κάντε μήνυση.

Τότε η προεδρεύουσα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα διέκοψε τις εργασίες μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

“Κύριε Μπούμπα εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε. Κυρία Κωνσταντοπούλου σας παρακαλώ πολύ μην διακόψετε πάλι και να μιλάτε πάνω σε όλους τους υπόλοιπους”.

“Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κυρία Συρεγγέλα”, είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

“Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε εμμονή μαζί μου” απάντησε η προεδρεύουσα βουλευτής.

“Καμία. Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο”.

Σε εκείνο το σημείο οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο με τη Μαρία Συρεγγέλα να αποκαλεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου “συκοφάντη”.

“Διακόπτουμε για 10 λεπτά μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κα Κωνσταντοπούλου.”