Βουλή: Άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης

  • Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με 225 ψήφους «υπέρ», έναντι 5 «κατά» και 17 «παρών», για μηνυτήρια αναφορά της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου.
  • Η μηνυτήρια αναφορά της δημοσιογράφου αφορά δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο περιστύλιο, όπου φέρεται να την χαρακτήρισε «απατεώνισσα».
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι πρόκειται για «ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή που προέρχεται από τη ΝΔ», θεωρώντας την «ηθικό αυτουργό» της αγωγής.
Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με 225 ψήφους «υπέρ», έναντι 5 «κατά» και 17 «παρών», αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει σε βάρος της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την συζήτηση της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Ολομέλεια από την ίδια, η δημοσιογράφος, που είναι διαπιστευμένη ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, της κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο δηλώσεών της στο περιστύλιο, την χαρακτήρισε «απατεώνισσα».

Μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι πρόκειται για «ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή που προέρχεται από τη ΝΔ» και ότι «η ΝΔ είναι ο ηθικός αυτουργός» αυτής της αγωγής.

