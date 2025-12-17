Βουλή: Άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με 225 ψήφους «υπέρ», έναντι 5 «κατά» και 17 «παρών», αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει σε βάρος της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την συζήτηση της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Ολομέλεια από την ίδια, η δημοσιογράφος, που είναι διαπιστευμένη ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, της κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, υποστηρίζοντας ότι στο πλαίσιο δηλώσεών της στο περιστύλιο, την χαρακτήρισε «απατεώνισσα».

Μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι πρόκειται για «ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή που προέρχεται από τη ΝΔ» και ότι «η ΝΔ είναι ο ηθικός αυτουργός» αυτής της αγωγής.