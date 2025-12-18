Τραγωδία στα Τέμπη: Απολογήθηκε ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοίωση του χώρου – Στην τελική ευθεία η ανακριτική διαδικασία

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες την κατηγορούμενων για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών με τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο να περνάει τελευταίος το κατώφλι της Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Φωτεινής Μηλιώνη.

Της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Τριαντόπουλος καθώς και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα έξι μη πολιτικά πρόσωπα από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατηγορούνται ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος, το αδίκημα που αποδόθηκε από τη Βουλή, βάσει του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, στον πρώην υφυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας με υπομνήματα που κατέθεσαν, αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το κατηγορητήριο, όπως τους αποδίδεται.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο δικηγόρος του πρώην Περιφερειάρχη Άρης Τζαννετής «η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους.»

Πλέον, μετά την απολογία Τριαντόπουλου, η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα προτείνει προς το Δικαστικό Συμβούλιο που έχει και τον τελευταίο λόγο, για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο.

Στο εφετείο βρέθηκε σήμερα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει καταθέσει για λογαριασμό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιό του στο τραγικό δυστύχημα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως δήλωσε με αφορμή την απολογία Τριαντόπουλου, «μόλις σήμερα απολογείται το δεξί χέρι του πρωθυπουργού για ένα πολύ μικρό πλημμέλημα. Η υπόθεση αλλοίωσης είναι υπόθεση κακουργηματικής κατάχρησης εξουσίας, υπόθαλψης εγκληματία και απευθύνω προειδοποίηση στους δικαστές ότι η εξουσία τους πηγάζει από το λαό» ενώ μίλησε για κοροϊδία των συγγενών και για επίορκους δικαστές.