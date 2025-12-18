Βουλή-Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται και φέρνει πολύ υψηλότερους πόρους στη χώρα – Κριτική από την αντιπολίτευση

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαπραγματεύεται και να κερδίζει πολύ υψηλούς πόρους για την χώρα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Απαντώντας στις επικρίσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε πως «η νέα Προγραμματική Περίοδος ξεκινά το 2028 και ολοκληρώνεται το 2034. Το 2019 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας είχατε πολύ μικρές απορροφήσεις στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και έπρεπε να τρέξουμε πολύ, για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο αυτό το κενό το οποίο αφήσατε. Δεν χάσαμε ένα ευρώ στο τέλος από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, παρότι οι μεγάλες καθυστερήσεις και οι εκκρεμότητες που εσείς είχατε αφήσει, προφανώς, έδειχναν τον δρόμο ότι μάλλον θα χάναμε λεφτά. Δεν χάσαμε όμως».

Κάλεσε την αντιπολίτευση να δει ότι «στο ΕΣΠΑ 2021-2027, είμαστε στις πρώτες θέσεις» και επισήμανε ότι «στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινάει το 2028 έχουν σχεδιαστεί 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ» ενώ από 1-1-2026 ξεκινούν τρία νέα ταμεία. «Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο με 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ και το Ταμείο Απανθρακοποίησης με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά είναι άλλα 8 δισεκατομμύρια» και «αυτά, είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Δεν έχει κλείσει η διαπραγμάτευση. Εδώ είμαστε. Θα πετύχουμε το καλύτερο που μπορούμε για την πατρίδα μας».

Ο αναπληρωτής υπουργός, στις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης ότι κατέθεσε την τροπολογία για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο χωρίς διαβούλευση και εσπευσμένα, απάντησε ότι «αντιλαμβάνομαι ότι σας εκνευρίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση φέρνει τόσο γρήγορα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού την σχετική τροπολογία για να ρυθμίσει ένα πολύ σημαντικό θέμα και που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας».

Πυρά από την αντιπολίτευση

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος χαρακτήρισε «αντισυνταγματικής και όχι απλώς αντικοινοβουλευτικής πρακτικής από την πλευρά της κυβέρνησης τη “βροχή” νυχτερινών υπουργικών τροπολογιών που καλούμαστε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε εντός ελάχιστων ωρών». Υποστήριξε ότι καμία από τις διατάξεις των τριών τροπολογιών δεν έχουν κάτι το επείγον. Για την τροπολογία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο είπε έρχεται χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση, χωρίς καν να ακούσουμε τον Σύλλογο αυτών των ανθρώπων, 80.000 δανειοληπτών που μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους φτάνουν τους 200.000 συμπολίτες μας, χωρίς καν να έχουμε την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής να μας γνωμοδοτήσει και αυτός είναι ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, για πολλοστή φορά. Ο κ. Μάντζος, επίσης, ζήτησε να αποσυρθούν από το νομοσχέδιο όλες οι διατάξεις για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εάν η κυβέρνηση θέλει να έχει ουσία ο δικομματικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα που ζήτησε ο πρωθυπουργός.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, από την δική του πλευρά με παρέμβαση είπε πως «δεν μας εκπλήσσει η τακτική της Νέας Δημοκρατίας και οι τακτικές του αιφνιδιασμού και της κακής νομοθέτησης, πλέον, έχουν γίνει ο κανόνας. Αλλά αναρωτιόμαστε, πώς στα αλήθεια υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, όταν έχει περάσει, εν μέσω μάλιστα αγροτικών κινητοποιήσεων, η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό και δεν στάθηκε ένας ικανός από το οικονομικό επιτελείο να μας εξηγήσει πως η κυβέρνηση, αν ο μη γένοιτο, συνεχίσει να κυβερνά αυτόν τον τόπο, θα διαχειριστεί το γεγονός ότι τα κονδύλια για την αγροτική πολιτική μειώνονται κατά 93 δισεκατομμύρια ευρώ, 23% μείωση, κύριοι, την οποία καταγράφετε και στο μεσοπρόθεσμο;».

Με αιφνιδιασμούς της τελευταίας στιγμής και προεξόφληση είπε ο κ. Παππάς ότι «οι αγρότες θα κατεβάσουν τα αυτιά; Και θα γυρίσουν πού; Να καλλιεργήσουν πώς; Να ξεφύγουν από τα χρέη με ποιον τρόπο;». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος επικαλούμενος δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» είπε ότι «με ακρίβεια καταγράφει ότι από το νέο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο η Ελλάδα έχει 12 δισεκατομμύρια λιγότερα. Από το ίδιο ύψος ευρωπαϊκού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης, στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, η Ελλάδα είχε 61 δισεκατομμύρια. Από το καινούργιο Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον καινούργιο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 2028-2034, η Ελλάδα έχει να λαμβάνει 49 δισεκατομμύρια» και ρώτησε τον αναπληρωτή υπουργό «διαπραγματευτήκατε κάτι; Καταθέσατε ένα Μεσοπρόθεσμο που καταγράφει μειώσεις! Από πού θα κόψετε;».

Όπως είπε ο κ. Παππάς «θα πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, για να μη δίνουμε την αίσθηση στον λαό ότι δουλευόμαστε και σε αυτήν την αίθουσα. Και υπολείπεται των αναγκαίων προσπαθειών η κυβερνητική πλευρά. Όταν έχουμε διανύσει μια περίοδο που είχατε στη διάθεσή σας, εσείς, από τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ περί τα 100 με 120 δισεκατομμύρια, περνάμε στην περίοδο των ισχνών αγελάδων με τα Ταμεία Συνοχής και την αγροτική πολιτική να πληρώνουν το μάρμαρο του ReArm. Δηλαδή, μετατοπίζονται κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής και την αγροτική πολιτική που είχε η Ελλάδα να λαμβάνει περισσότερα, πρόσφατα για τον εξοπλισμό και μας λέτε ότι τώρα θα γίνει το οικονομικό θαύμα και η εκτόξευση».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου εξέφρασε και εκείνη την διαμαρτυρία της γιατί η κυβέρνηση κατάθεσε αργά χθες το βράδυ όπως είπε «τρεις βαρυσήμαντες τροπολογίες, στο πλαίσιο μιας απέλπιδας προσπάθειας που κάνει για να νομιμοποιήσει τη συγκάλυψη διαφόρων εγκλημάτων».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «παραβιάζετε ουσιαστικά το Σύνταγμα της χώρας απονομιμοποιώντας τον ρόλο της αντιπολίτευσης που είναι κομβικός», καθώς εν μέσω πολλών και παράλληλων συνεδριάσεων σε Επιτροπές στην Ολομέλεια «θέλετε να βάλετε την ταφόπλακα του πρωτογενούς τομέα μέσα από διαδικασίες fast track -και το καταγγέλλουμε. Και σας καλούμε να λάβετε εκείνα τα μέτρα και εκείνες τις αποφάσεις ώστε να γίνει επαναξιολόγηση των κατατεθεισών τροπολογιών με τρόπο ώστε να ξανασυζητηθεί το όλο θέμα σε άλλη διαδικασία και να αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ