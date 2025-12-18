Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο για το 2025 απόψε στις 22:30

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο για το 2025 απόψε στις 22:30

Καθηλώνει το σημερινό επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” που έρχεται στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη νιώθει τύψεις για την κατάσταση του Απόστολου, η Ιουλία ανακαλύπτει κάτι φριχτό για την Μαριέττα, η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τη μάνα της, τη Θεοδώρα, η Πολυξένη βγαίνει το πρώτο της ραντεβού με τον Ηλία και η Μαγδαληνή σοκάρεται με την επίθεση στους Σκλαβοδήμους.

Η Μελισσάνθη είναι ευγνώμων που σώθηκε ο άντρας της, αλλά ταυτόχρονα “πνίγεται” στις ενοχές της. Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια και τις ουλές στην πλάτη της Μαριέττας, που της έκανε η προηγούμενη “κυρία” της και έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον Κολιοπάνο.

Η Ασπασία δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από την Θεοδώρα, η οποία παρόλο που δεν εγκρίνει το επάγγελμα της κόρης της, προσπαθεί να διασφαλίσει την ευτυχία της.

Η Πολυξένη χρησιμοποιεί για ξεκάρφωμα την προβολή στο σινεμά με την Πελαγία πριν βγει πρώτο ραντεβού με τον Ηλία. Η Μαγδαληνή φροντίζει την τραυματισμένη Φωτεινή, ενώ οι υποψίες όλων στρέφονται στον Μάρκο.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Η Θεοδώρα επικρίνει την Ασπασία: 

Πολυξένη και Ηλίας βγαίνουν ραντεβού: 

Η Ιουλία ανακαλύπτει κάτι φρικτό σχετικά με την Μαριέττα: 

Δείτε εδώ το trailer: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Ένα ποτήρι την ημέρα από αυτόν τον χυμό μειώνει τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή και την πίεση

Κρατική επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν από σήμερα την προκαταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό τους

Αυτόματη απόδοση ΦΠΑ: Τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:50 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ζωή και Φωτεινή συμφιλιώνονται ως μάνα με κόρη, απόψε στις 20:00

Η ταυτότητα του Άγγελου αποκαλύπτεται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς&#...
15:20 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας – Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά και ο Γιάννης Τσορτέκης καθηλώνει με τον χορό του

Ο Κλεάνθης χορεύει στους ήχους της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στη σειρά “Άγιος Έρωτας“....
08:00 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα FactoryOutlet H προσφορά ι...
07:50 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

«Το σόι σου»: Backstage στα γυρίσματα για το εορταστικό επεισόδιο

«Το σόι σου» φορά τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα και η Όλγα Λαφαζάνη, με την κάμερα του «...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα