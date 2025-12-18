Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Το καθηλωτικό τελευταίο επεισόδιο για το 2025 απόψε στις 22:30

Καθηλώνει το σημερινό επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” που έρχεται στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη νιώθει τύψεις για την κατάσταση του Απόστολου, η Ιουλία ανακαλύπτει κάτι φριχτό για την Μαριέττα, η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τη μάνα της, τη Θεοδώρα, η Πολυξένη βγαίνει το πρώτο της ραντεβού με τον Ηλία και η Μαγδαληνή σοκάρεται με την επίθεση στους Σκλαβοδήμους.

Η Μελισσάνθη είναι ευγνώμων που σώθηκε ο άντρας της, αλλά ταυτόχρονα “πνίγεται” στις ενοχές της. Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια και τις ουλές στην πλάτη της Μαριέττας, που της έκανε η προηγούμενη “κυρία” της και έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον Κολιοπάνο.

Η Ασπασία δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από την Θεοδώρα, η οποία παρόλο που δεν εγκρίνει το επάγγελμα της κόρης της, προσπαθεί να διασφαλίσει την ευτυχία της.

Η Πολυξένη χρησιμοποιεί για ξεκάρφωμα την προβολή στο σινεμά με την Πελαγία πριν βγει πρώτο ραντεβού με τον Ηλία. Η Μαγδαληνή φροντίζει την τραυματισμένη Φωτεινή, ενώ οι υποψίες όλων στρέφονται στον Μάρκο.

