Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Σε κίνδυνο η υγεία του Απόστολου – Τι θα δούμε απόψε

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ξετυλίγει το νήμα της ζωής των πέντε αδελφών με καταιστικές εξελίξεις απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Απόστολος υποβάλλεται εσπευσμένα σε εγχείρηση καρδιάς, με τη Μελισσάνθη να αγωνιά για την εξέλιξη της υγείας του.

Η Ιουλία και ο Φωκάς φτάνουν στο καινούριο τους σπίτι στη Ρόδο, όπου τους περιμένει μια μικρή έκπληξη, με το όνομα Μαριέττα.

Η Ασπασία πείθει την ορχήστρα, να την ακολουθήσει στην Ρόδο, ενώ και ο Σταύρος τελικά δέχεται απρόθυμα την απόφασή της.

Η Μάρθα αποδεικνύεται ικανότατη μάνατζερ στις διαπραγματεύσεις με το Βαρελά και ο Κωνσταντίνος βοηθάει την Πολυξένη, να εξελιχθεί στην υποκριτική της.

Εντωμεταξύ, η παρουσία του Ηλία γίνεται όλο και πιο αισθητή στη ζωή της. Σαραντάρηδες και Σκλαβοδήμοι βγαίνουν για φαγητό, την στιγμή που άγνωστοι εισβάλουν στο σπίτι του Οδυσσέα.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

O Απόστολος καταρρέει: 

Η Ιουλία αντιδρά στο να έχει υπηρέτρια: 

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Ιάκωβο και τον Οδυσσέα:

Δείτε εδώ το trailer: 

