Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Σε κίνδυνο η υγεία του Απόστολου – Τι θα δούμε απόψε

“Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ξετυλίγει το νήμα της ζωής των πέντε αδελφών με καταιστικές εξελίξεις απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Απόστολος υποβάλλεται εσπευσμένα σε εγχείρηση καρδιάς, με τη Μελισσάνθη να αγωνιά για την εξέλιξη της υγείας του.

Η Ιουλία και ο Φωκάς φτάνουν στο καινούριο τους σπίτι στη Ρόδο, όπου τους περιμένει μια μικρή έκπληξη, με το όνομα Μαριέττα.

Η Ασπασία πείθει την ορχήστρα, να την ακολουθήσει στην Ρόδο, ενώ και ο Σταύρος τελικά δέχεται απρόθυμα την απόφασή της.

Η Μάρθα αποδεικνύεται ικανότατη μάνατζερ στις διαπραγματεύσεις με το Βαρελά και ο Κωνσταντίνος βοηθάει την Πολυξένη, να εξελιχθεί στην υποκριτική της.

Εντωμεταξύ, η παρουσία του Ηλία γίνεται όλο και πιο αισθητή στη ζωή της. Σαραντάρηδες και Σκλαβοδήμοι βγαίνουν για φαγητό, την στιγμή που άγνωστοι εισβάλουν στο σπίτι του Οδυσσέα.

