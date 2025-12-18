Βραζιλία: Νεκρή 25χρονη influencer που έπεσε από τον 10ο όροφο έπειτα από καβγά με τον σύζυγό της – Συνελήφθη ο 40χρονος – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Σύνοψη από το

  • Η 25χρονη influencer Maria Katiane Gomes da Silva σκοτώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από πτώση από τον 10ο όροφο πολυκατοικίας στο Σάο Πάολο. Ο 40χρονος σύζυγός της συνελήφθη, με τις αρχές να διερευνούν πιθανή υπόθεση γυναικοκτονίας.
  • Μετά το συμβάν, οι αρχές βρήκαν τον σύζυγο να αγκαλιάζει το σώμα της, ισχυριζόμενος ότι εκείνη είχε αυτοκτονήσει έπειτα από καβγά, χαρακτηρίζοντας αρχικά τον θάνατο ως ύποπτο.
  • Ωστόσο, μεταγενέστερη έρευνα και ανάλυση καμερών ασφαλείας φέρεται να αντικρούει την κατάθεσή του, καθώς ο Santos φαίνεται να επιτίθεται στη Silva στο πάρκινγκ και να διαπληκτίζεται μαζί της μέσα στον ανελκυστήρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Maria Katyane Gomes da Silva
πηγή: Instagram/@Katyane Gomes

Η 25χρονη Maria Katiane Gomes da Silva, δημιουργός περιεχομένου από τη Βραζιλία, σκοτώθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από πτώση από τον 10ο όροφο πολυκατοικίας στο Σάο Πάολο.

Ο 40χρονος σύζυγος της, ο επιχειρηματίας Alex Leandro Bispo dos Santos, συνελήφθη κατόπιν προσωρινής εντολής σύλληψης ενώ οι αρχές διερευνούν πιθανή υπόθεση γυναικοκτονίας. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι υπάρχει υποψία πως εκείνος την έριξε από τον 10ο όροφο της οικίας που μοιράζονταν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Maria Katyane Gomes da Silva
πηγή: Instagram/@Katyane Gomes

Μετά το άκουσμα κραυγών και δυνατού θορύβου, οι γείτονες κάλεσαν την Στρατιωτική Αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 29 Νοεμβρίου. Οι αρχές βρήκαν τον Santos να αγκαλιάζει το σώμα της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη είχε αυτοκτονήσει έπειτα από έναν καβγά. Οι αρχές αρχικά χαρακτήρισαν τον θάνατο ως ύποπτο.

Maria Katyane Gomes da Silva
πηγή: Instagram/@Katyane Gomes

Μια μεταγενέστερη έρευνα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και Προστασίας Προσώπων και την τοπική αστυνομία, η οποία περιελάμβανε ανάλυση των καμερών μέσα στο διαμέρισμά τους και στην πολυκατοικία, φέρεται να αντικρούει την κατάθεσή του. Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας ο Santos φαίνεται να επιτίθεται στη Silva στο πάρκινγκ και αργότερα να διαπληκτίζεται μαζί της μέσα στον ανελκυστήρα.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

 

Σε μια στιγμή, ο Santos φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει τον λαιμό της Silva, και στη συνέχεια την τραβάει από τον ανελκυστήρα, πριν επιστρέψει στον ανελκυστήρα, όπου κάθεται με τα χέρια στο κεφάλι του.

Την 1η Δεκεμβρίου – μόλις λίγο πάνω από μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του – ο Santos παρευρέθηκε στην κηδεία της Silva στο Ceará της Βραζιλίας, εμφανιζόμενος να αγκαλιάζει το φέρετρό της.

Maria Katyane Gomes da Silva
πηγή: Instagram/@Katyane Gomes

