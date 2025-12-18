Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking με θύματα γυναίκες από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους και 3 αδέλφια

  • Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη κύκλωμα trafficking που εκμεταλλευόταν γυναίκες από τη Λατινική Αμερική. Οι γυναίκες κατέληγαν σε οίκους ανοχής αντί για την καλύτερη ζωή που τους υποσχέθηκαν.
  • Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων και τρία αδέλφια, που φέρονται να είχαν αρχηγικούς ρόλους στη δράση του κυκλώματος.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πέντε οίκοι ανοχής, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σωρεία αδικημάτων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις.
Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking με θύματα γυναίκες από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους και 3 αδέλφια

Στα δίχτυα κυκλώματος trafficking έπεσαν γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, που έφταναν στη χώρα μας με την ελπίδα για μία καλύτερη ζωή, αλλά κατέληγαν σε οίκους ανοχής της Θεσσαλονίκης, όπου τις εκμεταλλεύονταν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων και τρία αδέλφια, που φέρονται να είχαν αρχηγικούς ρόλους στη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ως θύματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία τέσσερις γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής (Κολομβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα και Παραγουάη). Οι γυναίκες αυτές αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα και με χρήση ψευδών ή παραπλανητικών υποσχέσεων ως προς τους όρους εργασίας και τις αμοιβές τους πείστηκαν από το κύκλωμα να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα.

Όπως αποκαλύφθηκε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι γυναίκες υποχρεώνονταν να προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες σε οίκους ανοχής και αμείβονταν με σημαντικά χαμηλότερα ποσά απ’ αυτά που υποτίθεται ότι θα εισέπρατταν. Όταν θέλησαν να «αποδράσουν» από την κατάσταση που βίωναν, αντιμετώπιζαν την άρνηση των μελών του κυκλώματος, που επικαλούνταν υποτιθέμενο οικονομικό χρέος των γυναικών.

Στη δικογραφία, σύμφωνα τα όσα έγιναν γνωστά, περιλαμβάνονται πέντε οίκοι ανοχής όπου εκδίδονταν κι άλλες γυναίκες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι άνδρες και γυναίκες, ανάλογα με τον ρόλο που είχαν στη δράση του κυκλώματος (μεταξύ άλλων οδηγοί, υπεύθυνες των οίκων ανοχής, τσιλιαδόροι κλπ). Συνολικά, στη δικογραφία βρίσκονται άλλα 20 άτομα που είχαν περιφερειακούς ρόλους.

«Οικογενειακή υπόθεση»

Όπως προέκυψε από τις πολύμηνες αστυνομικές έρευνες, τα κατηγορούμενα αδέλφια είχαν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους και στα παράνομα τυχερά παίγνια («φρουτάκια»), ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούσαν τρόπους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους μέσω αγοράς ακινήτων.

Από τις παρακολουθήσεις των αστυνομικών φαίνεται να προέκυψε ότι πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα ευθύνονται -επιπλέον- για τη θανάτωση μίας αρκούδας σε περιοχή της Δράμας, υπόθεση για την οποία σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.

Σε έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν -μεταξύ άλλων- ένα πυροβόλο όπλο κι ένα πολεμικό τυφέκιο.

Οι 15 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για σωρεία αδικημάτων.

Μεταξύ άλλων η δίωξη αφορά τις εξής πράξεις: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατά συναυτουργία, εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, (άμεση και απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη), μαστροπεία κατά συναυτουργία (άμεση και απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών (απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (άμεση και απλή συνέργεια σε αυτή), διακεκριμένη περίπτωση κατοχής πυροβόλου όπλου και πολεμικού τυφεκίου, παράνομη οπλοκατοχή.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

