Debate Οικονόμου – Σπυρόπουλου στον Realfm 97,8 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον πρωτογενή τομέα

Αντιπαρατέθηκαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Γιάννης Οικονόμου και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον πρωτογενή τομέα.

Για τις χθεσινές κρατήσεις που έγιναν από τον ΕΛΓΑ σε επιδοτήσεις που δεν είχαν καταβληθεί στους αγρότες ο Γιάννης Οικονόμου σχολίασε: «Προφανώς δυσχεραίνει (σ.σ. την συνεννόηση με τους αγρότες), τι να λέμε τώρα; Ήταν ένα αχρείαστο λάθος που αποδεικνύει πόσο πολλή δουλειά έχουμε να κάνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ό,τι αφορά τη λειτουργία σε πολλά επίπεδα».

«Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του μπάχαλου το οποίο επικρατεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Αυτό μπορεί να συμψηφιστεί με παθογένειες του παρελθόντος που υπήρχαν ή με προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν; Σε καμία περίπτωση», σχολίασε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε ότι «δεν είναι μία απλή μετάβαση. Η μετάβαση είναι αναγκαία. Είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα πληρωμών που θα πληρώνει στην ώρα του και σωστά που δεν θα αντιμετωπίζει απλώς τα κενά που εκμεταλλεύονταν διάφοροι απατεώνες και έπαιρναν χρήματα που δεν τους άνηκαν, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε. Αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μία σειρά ζητημάτων πέραν από τις παρανομίες. Έχει ζητήματα το ότι τα συστήματα ήταν τέτοια που δεν επέτρεπαν τις πληρωμές στην ώρα τους. Έχει ζητήματα που κανείς στην πραγματικότητα δεν ξέρει τι πρέπει να περιμένει. Έχει ζητήματα που ενώ δεν έχουν μπει οι επιδοτήσεις και τα χρήματα στους λογαριασμούς γίνεται η αφαίρεση των χρημάτων για συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι ίδιοι οι παραγωγοί. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ώστε να μην επαναλειφθούν τέτοιου είδους προβλήματα».

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υπογράμμισε για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ότι «εμείς δεν είμαστε θετικοί προς αυτή την κατεύθυνση για τον εξής απλό λόγο: ο οργανισμός χρειάζεται μία ριζική αναδιάρθρωση, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ελέγχους όσον αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία και προφανώς να απομακρυνθούν όλοι εκείνοι που προκάλεσαν το πρόβλημα και δημιούργησαν το σκάνδαλο ή με την έλλειψη των ελέγχων και με την καθοδήγηση φυσικά της πολιτικής ηγεσίας επέτρεψε να δημιουργηθεί αυτή η εγκληματική οργάνωση η οποία έπαιρνε εκατομμύρια των πόρων των ευρωπαϊκών που θα έπρεπε να καταλήγουν σε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Με αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι απλά αλλάζει μία ταμπέλα και λέει: φεύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για το εάν θα πρέπει να πάνε στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση οι αγρότες ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «εγώ είμαι υπέρ του να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Εμείς έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις. (…) Πρέπει να γίνει συζήτηση στο πλαίσιο όμως που και η πλευρά της κυβέρνησης δείχνει ότι έχει διάθεση στο να βοηθήσει να λυθούν αυτά τα ζητήματα, όχι διάλογοι απλά για να γίνουν. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει συζήτηση».

«Το θέμα στον πρωτογενή τομέα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα το οποίο δεν αφορά ούτε μόνο το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.(…) Ούτε αφορά μόνο το πώς και πότε θα φύγουν οι αγρότες από τα μπλόκα. Το ζήτημα του αγροτικού τομέα είναι ευρύτερο. Χρειάζεται μία πολύ μεγάλη συζήτηση ανασυγκρότησης της πρωτογενούς παραγωγής, της κτηνοτροφίας, του αγροτικού κόσμου και η συζήτηση αυτή πρέπει να ανοίξει πολλά και διαφορετικά θέματα σε πολλά επίπεδα», τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου.

Για την πολιτική της ΝΔ στον αγροτικό τομέα ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε ότι «η πρώτη και εύκολη, επιφανειακή κριτική είναι ότι ‘κυβερνάτε 7 χρόνια και τι κάνατε’ και ο αντίλογος είναι ότι κάναμε πολλά περισσότερα από αυτά που κάνατε εσείς το προηγούμενο διάστημα και ανήκω σε μια κυβέρνηση που μπορεί να επικαλεστεί πολλά επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μείωση του ΦΠΑ, λιπάσματα και ζωοτροφές, 50% φόρος, μείωση στο μισό για τους αγρότες που διαθέτουν την παραγωγή τους μέσα από συνεργατικά σχήματα, μεγάλα αρδευτικά έργα ενταγμένα στο ΤΑΑ και όσα δεν μπουν στο ΤΑΑ με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ΠΔΕ. Αύξηση από τα 25.000 στα 40.000 της επιδότησης για είσοδο στο επάγγελμα νέων αγροτών για τη δημογραφική ανανέωση της υπαίθρου, μείωση της κιλοβατώρας στο ρεύμα με σταθερή τιμή για δύο χρόνια για παραγωγούς και μετά στο 1/3 της τιμής και τώρα με νέα προσέγγιση προς την κατεύθυνση αυτή, επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, συζήτηση για ακόμη πιο αποτελεσματικό μέτρο στην κατεύθυνση αυτή, ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν τα παλιά χρόνια και κρατήσουν όμηρο το συνεταιριστικό κίνημα και πολλούς παραγωγούς και πολλά άλλα».

«Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πινγκ πονγκ με την Αντιπολίτευση στην κατεύθυνση αυτή. Κάναμε πολλά, πολλά περισσότερα από οποιαδήποτε Κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα. Εκείνο που χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα είναι η αποσπασματικότητα. Εκείνο που λείπει είναι ένα μεγάλο σχέδιο ανασυγκρότησης που πρέπει να διασυνδέει πολλούς τομείς της παραγωγής. Ένα παράδειγμα, μίλησα για τα αρδευτικά.. Είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε ως πολιτεία αυτή τη γραφειοκρατία και αυτές τις απαιτήσεις, στο όριο του παραλόγου, από την περιβαλλοντική νομοθεσία στις εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος σημείωσε ότι «θα σας πω μερικούς αριθμούς στα γρήγορα για να καταλάβετε. Αύξηση του κόστους παραγωγής όσον αφορά την ενέργεια και τα λιπαντικά 30,9%, όσον αφορά τα λιπάσματα 49,1%, όσον αφορά τους πόρους 20,9%, γεωργικά φάρμακα 15,5%, κτηνοτροφικά φάρμακα 18,6%, ζωοτροφές 31,7%. Αυτά είναι μόνο μερικά στοιχεία τα οποία όλα μαζί δίνουν μία αύξηση του κόστους παραγωγής 29% όπως σας είπα και πριν με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Όλα αυτά τα βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην καθημερινότητά τους και τους οδήγησαν αυτή τη στιγμή στους δρόμους».

Και συνέχισε: «Με αυτά που λέει ο κ. Οικονόμου που εκφράζει και τη γραμμή της κυβέρνησης, είναι σαν να μην αντιλαμβάνονται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν, το ότι με τις πολιτικές της ΝΔ και το ότι δεν ασχολούνται καθόλου με τον πρωτογενή τομέα έχουν φτάσει χιλιάδες νέους αγρότες στο να μην θέλουν να μείνουν στην επαρχία και να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και εκατοντάδες παραγωγούς να θέλουν να φύγουν πλέον από αυτό το επάγγελμα γι’ αυτό πλέον και αντιδρούν».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είπε ότι «ακόμα δεν έχουμε καταλάβει αν γνώριζαν στο Μέγαρο Μαξίμου όπως φαίνεται από όλα τα στοιχεία και πώς θα γινόταν αυτό όταν ο πρώην υπουργός ο κ. Βορίδης ήταν υπουργός Επικρατείας ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βάρρας αποπεμφθείς από τον κ. Βορίδη πήγε σαν σύμβουλος του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου και χθες ακούσαμε τον κ. Μυλωνάκη να λέει ‘δεν ρώτησα, δεν είχα σχέση’. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ βλέπει ένα σκάνδαλο να εξελίσσεται, βλέπει την αντιπολίτευση και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ακούμε παντού και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δεν πηγαίνει στον συνεργάτη του πρωθυπουργού να του πει ‘μα τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εσείς φύγατε από εκεί;’ Δεν πηγαίνει στον συνάδελφό του υπουργό κ. Βορίδη ή στον κ. Αυγενάκη και να του πει ‘μα καλά τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία ακούμε με τα ΑΦΜ και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ;’».

«Η καταγγελτική και απαξιωτική κυβερνητική προσέγγιση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σύσσωμης της αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης του ‘εξώστη’ (…) είναι κανόνας. Είναι δική τους επιλογή. Θεωρούν ότι αυτή η επιλογή θα τους βγει. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό από τα πράγματα. Είναι δικό τους θέμα», σημείωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Και πρόσθεσε: «Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί και πέραν της διερεύνησης που είναι ζήτημα της δικαιοσύνης για εμένα το σημαντικότερο – πιο σημαντικό από τη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών που πρέπει να γίνει για να μην παρεξηγηθώ – είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να πληρώνει στην ώρα του, να ξέρει ο καθένας τι παίρνει, οι έλεγχοι να είναι αξιόπιστοι να είναι δίκαιοι, να υπάρχει άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών σε αυτά που οι αγρότες λένε».