ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε αρχίζουν ξανά οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής τη νέα χρονιά

Σύνοψη από το

  • Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, με τέσσερις συνεδριάσεις, θα αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Με τη νέα χρονιά, αρχίζει η έρευνα για την περίοδο 2015-2019, με τις καταθέσεις πρώην προέδρων και αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία οι προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί ο πρωθυπουργός ή να σταλούν τα πρακτικά στον εισαγγελέα για ψευδορκία υπουργών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ Εξεταστική Επιτροπή

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, με τέσσερις, συνολικά, συνεδριάσεις μέσα στην εβδομάδα, θα αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη νέα χρονιά, αρχίζει η έρευνα για την δεύτερη περίοδο 2015-2019, με τις καταθέσεις πρώην προέδρων και αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Εξεταστική Επιτροπή, ενώ απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία οι προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί ο πρωθυπουργός, να γίνει κατά αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων ή να σταλούν, όπως ζήτησε η Πλεύση Ελευθερίας, τα πρακτικά των συνεδριάσεων στον εισαγγελέα για να διερευνηθεί το αδίκημα της ψευδορκίας για τους τρεις υπουργούς, Γιώργο Μυλωνάκη, Άκη Σκέρτσο και Σταύρο Παπασταύρου.

Ο πρώτος κύκλος κατάθεσης μαρτύρων για την περίοδο 2020-2025 ολοκληρώθηκε σήμερα με την κατάθεση του Ιωάννη Μπρατάκου, προέδρου του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι η πρώτη λίστα μαρτύρων που εγκρίθηκε, περιλάμβανε 41 μάρτυρες, ενώ προστέθηκαν εμβόλιμα επιπλέον 16 πρόσωπα.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ανέφερε ότι αμέσως μετά τις πρώτες καταθέσεις τη νέα χρονιά, α επικαιροποιηθεί και η λίστα μαρτύρων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Ένα ποτήρι την ημέρα από αυτόν τον χυμό μειώνει τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή και την πίεση

ΑΑΔΕ: Έρχεται το… ΔΕΟΣ – Όλες οι λεπτομέρειες για τον ενιαίο ελεγκτικό μηχανισμό για το οικονομικό έγκλημα

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2026 – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
14:30 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το πάρτι στα ΕΛΤΑ

Για «προσβολή» της Βουλής έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη...
14:04 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι η προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου λ...
13:34 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: «Είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη»

Νέα απάντηση στη λεκτική επίθεση που δέχθηκε χθες η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο τ...
13:26 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έστρεψε ο Αλέξης Χαρίτσης σε παρέμβασή ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα