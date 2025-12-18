ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε αρχίζουν ξανά οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής τη νέα χρονιά

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, με τέσσερις, συνολικά, συνεδριάσεις μέσα στην εβδομάδα, θα αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη νέα χρονιά, αρχίζει η έρευνα για την δεύτερη περίοδο 2015-2019, με τις καταθέσεις πρώην προέδρων και αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Εξεταστική Επιτροπή, ενώ απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία οι προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί ο πρωθυπουργός, να γίνει κατά αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων ή να σταλούν, όπως ζήτησε η Πλεύση Ελευθερίας, τα πρακτικά των συνεδριάσεων στον εισαγγελέα για να διερευνηθεί το αδίκημα της ψευδορκίας για τους τρεις υπουργούς, Γιώργο Μυλωνάκη, Άκη Σκέρτσο και Σταύρο Παπασταύρου.

Ο πρώτος κύκλος κατάθεσης μαρτύρων για την περίοδο 2020-2025 ολοκληρώθηκε σήμερα με την κατάθεση του Ιωάννη Μπρατάκου, προέδρου του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι η πρώτη λίστα μαρτύρων που εγκρίθηκε, περιλάμβανε 41 μάρτυρες, ενώ προστέθηκαν εμβόλιμα επιπλέον 16 πρόσωπα.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ανέφερε ότι αμέσως μετά τις πρώτες καταθέσεις τη νέα χρονιά, α επικαιροποιηθεί και η λίστα μαρτύρων.