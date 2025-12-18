ΑΕΚ – Κραϊόβα: Ώρα πρόκρισης στους «16» του Conference League για την Ένωση

Τον τελευταίο της αγώνα στη League Phase του Conference League δίνει απόψε (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα η ΑΕΚ και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, ξεπερνούν και τα πιο αισιόδοξα σενάρια τα οποία υπήρχαν στην αρχή της ευρωπαϊκής της πορείας.

Η Ένωση υποδέχεται μία αντίπαλο που κατά γενική ομολογία δεν «τρομάζει» και με νίκη εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης, αποφεύγει δηλαδή τον ενδιάμεσο γύρο των play off.

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που διανύει περίοδο εκπληκτικής φόρμας σε Ελλάδα και Ευρώπη, ισχύει απόλυτα το «όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά». Οι τρεις βαθμοί θα φέρουν την Ένωση σε θέση ισχύος, κάτι το οποίο της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της ακόμα και στους “16”. Δηλαδή ο δρόμος για πρόκριση στους προημιτελικούς μιας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι ορθάνοιχτος, ώστε να φτάσει εκεί η ΑΕΚ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κροασβίλι (Γεωργία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Στεβάνοβιτς, Μόγκος, Μπάντελι, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Ματέι, Τσικαλντάου, Τέλες, Μπραϊαράμ