ΑΕΚ – Κραϊόβα: Ώρα πρόκρισης στους «16» του Conference League για την Ένωση

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΚ

Τον τελευταίο της αγώνα στη League Phase του Conference League δίνει απόψε (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα η ΑΕΚ και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, ξεπερνούν και τα πιο αισιόδοξα σενάρια τα οποία υπήρχαν στην αρχή της ευρωπαϊκής της πορείας.

Η Ένωση υποδέχεται μία αντίπαλο που κατά γενική ομολογία δεν «τρομάζει» και με νίκη εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης, αποφεύγει δηλαδή τον ενδιάμεσο γύρο των play off.

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που διανύει περίοδο εκπληκτικής φόρμας σε Ελλάδα και Ευρώπη, ισχύει απόλυτα το «όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά». Οι τρεις βαθμοί θα φέρουν την Ένωση σε θέση ισχύος, κάτι το οποίο της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της ακόμα και στους “16”. Δηλαδή ο δρόμος για πρόκριση στους προημιτελικούς μιας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι ορθάνοιχτος, ώστε να φτάσει εκεί η ΑΕΚ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κροασβίλι (Γεωργία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Στεβάνοβιτς, Μόγκος, Μπάντελι, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Ματέι, Τσικαλντάου, Τέλες, Μπραϊαράμ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Ένα ποτήρι την ημέρα από αυτόν τον χυμό μειώνει τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή και την πίεση

Κρατική επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν από σήμερα την προκαταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό τους

Αυτόματη απόδοση ΦΠΑ: Τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:45 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μάριο Πινέιδα: Ο αμυντικός του Ισημερινού σκοτώθηκε σε ένοπλη επίθεση στη Γκουαγιακίλ

Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα...
01:44 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Euroleague: Απρόσμενη ήττα για την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη – Η βαθμολογία μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής

Η 16η αγωνιστική της Euroleague έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις, αφού όλα τα (θεωρητικά) φαβορί γνώρι...
01:29 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Η νέα ταξιδιωτική απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ πλήττει (και) τους οπαδούς Σενεγάλης – Ακτής Ελεφαντοστού

Νέες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις υπέγραψε την Τρίτη (16/12) ο Ντόναλντ Τραμπ, επεκτείνοντας τους...
00:49 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο 2-1 πεν. (1-1 κ.δ.): Οι Γάλλοι σήκωσαν και το Διηπειρωτικό με ήρωα τον Σαφόνοφ που έπιασε 4 πέναλτι

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, επικρατώντας της Φλ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα