Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η ελληνική κοινωνία για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνοψη από το

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι αν η ίδια δηλώνει “δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα” για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η ελληνική κοινωνία».
  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ότι «ξέχασε ότι ήταν υπουργός» και αύξησε τους επιδοτούμενους βοσκότοπους από 352.000 σε 1.569.000.
  • Ο κ. Τσουκαλάς ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εξηγήσει πώς «η επιτελική κυβέρνηση» δεν γνώριζε τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί οι υπουργοί χαλάρωναν μετά την προεκλογική εκστρατεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι αν η ίδια δηλώνει “δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα” για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η ελληνική κοινωνία», σχολιάζει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ο κ. Μάκης Βορίδης ξέχασε ότι ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα προκλητικά δήλωσε: “Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε”». Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Ξεχνά τις υπογραφές του στις αυξήσεις των υπό κατανομή επιδοτούμενων βοσκοτόπων. Ξεχνά πως όταν ανέλαβε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρέλαβε 352.000 επιδοτούμενους βοσκότοπους, με την απόφασή του το 2019 τους αύξησε σε 670.000 και με την απόφαση του 2020 τους εκτόξευσε σε 1.569.000 βοσκότοπους».

«Όσο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς, «ας αφήσει τους φθηνούς συμψηφισμούς και ας βρει λίγα λόγια να σχολιάσει:

-με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;

-πώς γίνεται η επιτελική κυβέρνηση που δεν άφηνε τίποτα …στην τύχη, να μην ξέρει τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κατά καιρούς υπουργοί Επικρατείας να μην έχουν ενημερώσει τον κ. Μητσοτάκη για όσα φοβερά “διαπίστωναν”;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Ένα ποτήρι την ημέρα από αυτόν τον χυμό μειώνει τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή και την πίεση

Κρατική επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν από σήμερα την προκαταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό τους

Αυτόματη απόδοση ΦΠΑ: Τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:45 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξώδικο Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου – «Με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ετοιμάζεται να στείλει εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζη...
16:40 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπρατάκος: «Δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιονδήποτε» – Τι είπε για τον Σημανδράκο

Στις συναντήσεις που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευ. Σημανδράκο αλλά και την «αγωνία...
16:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Την πρώτη Belharra παρέλαβε η χώρα μας, υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Κίμων» – Δένδιας: «Το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός»

«Η ένταξη της φρεγάτας “Κίμων” αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουρ...
16:10 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή-Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται και φέρνει πολύ υψηλότερους πόρους στη χώρα – Κριτική από την αντιπολίτευση

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαπραγματεύεται και να κερδίζει πολύ υψηλούς πόρους ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα