Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων στις Σέρρες – ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων των αγροτών σε ξενοδοχείο στον Λευκώνα Σερρών, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις τους μετά και την κατάθεση των αιτημάτων τους στην κυβέρνηση.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι παραγωγοί απ’ όλη την Ελλάδα από 42 μπλόκα έχουν συγκεντρωθεί στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου, όπου πραγματοποιείται η πανελλαδική σύσκεψη για να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ThessPost.gr το κλίμα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με έντονη δυσφορία και οργή στις τάξεις των αγροτών.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της κατάστασης έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν από νωρίς το πρωί ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, με την πίστωση της επιδότησης παρακρατούνται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση οι παρακρατήσεις έγιναν πριν από την καταβολή των χρημάτων, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ακολούθησαν δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί «τεχνικού λάθους», με συγγνώμη και διαβεβαιώσεις ότι θα διορθωθεί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταβλήθηκαν ποσά σε μέρος των δικαιούχων, ωστόσο, σύμφωνα με αγρότες, δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα για όλους, εντείνοντας την αγανάκτηση, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κυρίαρχο θεωρείται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τα μπλόκα να παραμένουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Το εάν οι αγρότες θα προσέλθουν τελικά σε διάλογο θα κριθεί από τις αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης.

Σημειώνεται ότι χθες, οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον αποκλεισμό του Προμαχώνα, όπου σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων φορτηγών, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο παραμεθόριο σταθμό της χώρας.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε χθες από τις 12:00 έως τις 16:00, ενώ σήμερα εξετάζεται το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού του ίδιου ρεύματος.

Παρά την σκληρή στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στη σημερινή σύσκεψη στις Σέρρες όσο και στις εξελίξεις της Παρασκευής.

