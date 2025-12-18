Άγιος έρωτας – Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά και ο Γιάννης Τσορτέκης καθηλώνει με τον χορό του

  • Το νέο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή, με τη μοναδική φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ακούγεται στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».
  • Ο Κλεάνθης χορεύει ζεϊμπέκικο σε μία ιδιαιτέρως φορτισμένη συναισθηματικά σκηνή, ένας χορός που συμβολίζει την εσωτερική του πάλη και την απόλυτη μοναξιά του.
  • Νιώθει βαθιά πληγωμένος και προδομένος από τη γυναίκα του, καθώς ανακαλύπτει ότι ο Χάρης δεν είναι δικός του γιος, αλλά του Αντρέα Ιωάννου.
Άγιος έρωτας – Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά και ο Γιάννης Τσορτέκης καθηλώνει με τον χορό του

Ο Κλεάνθης χορεύει στους ήχους της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στη σειρά “Άγιος Έρωτας“.

 Το νέο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή που συνέθεσε για την επιτυχημένη σειρά, με τη μοναδική και τόσο ξεχωριστή φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ακούγεται στο αποψινό συνταρακτικό επεισόδιο.

Σε μία ιδιαιτέρως φορτισμένη συναισθηματικά σκηνή, παρακολουθούμε τον Κλεάνθη να χορεύει ζεϊμπέκικο, έναν χορό που συμβολίζει την εσωτερική του πάλη και την απόλυτη μοναξιά του.

Νιώθει βαθιά πληγωμένος και προδομένος από την ίδια του τη γυναίκα, καθώς ολόκληρη η ζωή του βασίστηκε σε ένα φοβερό ψέμα.

Η Χριστίνα δεν του αποκάλυψε ποτέ ότι ο Χάρης δεν είναι δικός του γιος, αλλά του Αντρέα Ιωάννου. Όταν το μαθαίνει αυτό ο Κλεάνθης από τον Χάρη, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του…

Ένα τραγούδι σαν εξομολόγηση, ατμοσφαιρικό, βαθύ και απόλυτα συνδεδεμένο με τον συναισθηματικό κόσμο της σειράς, με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη να είναι γεμάτοι εικόνες.

Πετάνε πάνω από τη στέγη μου απόψε

όλα του κόσμου τα πουλιά τα προδομένα

σου είπα δυο ψίχουλα απ’ την καρδιά σου κόψε

λίγο αν τάιζες αυτά τα στερημένα

θα ήταν όλα αληθινά τα ονειρεμένα

μα ούτε δυο ψίχουλα δεν ξόδεψες για μένα

Απολαύστε τη συγκλονιστική σκηνή

