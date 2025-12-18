Αλβανία: Συγκρούσεις μέσα στο κοινοβούλιο – Bουλευτές άναψαν φωτοβολίδες και πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς μέσα στο κοινοβούλιο στην Αλβανία, εν μέσω εβδομάδων εντάσεων γύρω από καταγγελίες διαφθοράς σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης.
  • Η αντιπολίτευση ζητά να δει το επίσημο κατηγορητήριο κατά της Μπελίντα Μπαλούκου, ενώ το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη σύλληψή της.
  • Η Μπαλούκου, πρώην υπουργός Υποδομών, φέρεται να συμμετείχε σε διεφθαρμένες πρακτικές για την ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών σε μεγάλα έργα υποδομών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αλβανία επεισόδια
Μέλη του κοινοβουλίου του Δημοκρατικού Κόμματος, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης της Αλβανίας, διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης μέσα στο κοινοβούλιο στα Τίρανα της Αλβανίας, στις 18 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS

Βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς μέσα στο κοινοβούλιο στην Αλβανία, ύστερα από εβδομάδες εντάσεων γύρω από καταγγελίες εις βάρος της αντιπροέδρου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων για διαφθορά.

Bουλευτές άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και πήραν θέση σε έδρανα που προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να διαταράξουν τη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πριν επέμβει η αστυνομία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει», είπε.

Αλβανία επεισόδια

Βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν να δουν το επίσημο κατηγορητήριο με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου.

Το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, που έχει επωμιστεί το έργο της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να επιτρέψει τη σύλληψη της Μπαλούκου και η Βουλή, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει επί του αιτήματος αύριο Παρασκευή.

Η Μπαλούκου, που διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και είναι η στενότερος σύμμαχος του Ράμα στο Yπουργικό Συμβούλιο, φέρεται να συμμετείχε σε διεφθαρμένες πρακτικές που αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών υπεύθυνων για μεγάλα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένης μιας σήραγγας και του περιφερειακού δρόμου στην πρωτεύουσα, Τίρανα.

Σε ομιλία της στη Βουλή τον περασμένο μήνα η ίδια χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» και είπε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Ένα ποτήρι την ημέρα από αυτόν τον χυμό μειώνει τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή και την πίεση

ΑΑΔΕ: Έρχεται το… ΔΕΟΣ – Όλες οι λεπτομέρειες για τον ενιαίο ελεγκτικό μηχανισμό για το οικονομικό έγκλημα

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2026 – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
14:22 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Ελπίζουμε πως ο Τραμπ δεν θα κάνει «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ν...
14:11 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βίντεο: Ένταση έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες – Η αστυνομία χρησιμοποιεί δακρυγόνα εναντίον των αγροτών

Ένταση επικρατεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η αστυνομία χρησιμοποιεί δακ...
12:30 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ιράν: Η θάλασσα «βάφτηκε» κόκκινη στο νησί Χορμούζ – Η εξήγηση Κολυδά για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Κόκκινη «βάφτηκε» η θάλασσα σε νησί του Ιράν, με τις εικόνες να… κόβουν την ανάσα. Ο Θοδωρής Κ...
12:17 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βρυξέλλες: Ένταση με τους αγρότες – Πέταξαν πατάτες και κροτίδες

Ένταση στην πρωτεύουσα του Βελγίου, όπου τα συνδικάτα αναμένουν έως και 10.000 διαδηλωτές, συμ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα