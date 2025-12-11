Αλβανία: Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε γιάφκα του «Δήμου», εκτελεστή της Greek Mafia – ΦΩΤΟ

  • Ολόκληρο οπλοστάσιο ανακαλύφθηκε στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.
  • Ο «Δήμος», ο οποίος συνελήφθη έπειτα από πολύμηνη έρευνα, φέρεται να είναι ο βασικός εκτελεστής της Greek Mafia.
  • Στη γιάφκα του στην Καλλιθέα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον 4 οπλισμένα καλάσνικοφ και 4 πιστόλια.
Αλβανία: Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε γιάφκα του «Δήμου», εκτελεστή της Greek Mafia – ΦΩΤΟ

Ολόκληρο οπλοστάσιο ανακάλυψαν στο σπίτι του «Δήμου» στην Αλβανία, έπειτα από σχετική αστυνομική επιχείρηση, ο οποίος εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στα Άνω Λιόσια.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το enikos.gr φαίνεται ο βαρύς οπλισμός που εντοπίστηκε, στο σπίτι του βασικού εκτελεστή της Greek Mafia, στο χωριό Κάτω Λάμποβα, έξω από το Αργυρόκαστρο. 

Ο «Δήμος», ένας από τους πιο σκληρούς και επικίνδυνους κακοποιούς της Greek Mafia, συνελήφθη έπειτα από πολύμηνη έρευνα και φέρεται πως είχε αναλάβει και να εκτελέσει τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια τον Γιάννη Λάλα. Ωστόσο, ο ίδιος γλίτωσε αφού επέβαινε θωρακισμένο αυτοκίνητο. Βέβαια, δεν είχε την ίδια τύχη και στην Αράχωβα, όπου δολοφονήθηκε σε ξενοδοχείο όπου βρισκόταν.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο «Δήμος» βρισκόταν στο κάδρο των ερευνών ως ύποπτος για 4 δολοφονίες. Το τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε γιάφκα στην Καλλιθέα, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο σπίτι τουλάχιστον 4 καλάσνικοφ τα οποία μάλιστα ήταν και οπλισμένα ενώ βρέθηκαν και 4 πιστόλια.

σχολίασε κι εσύ

11:05 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

10:55 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

10:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

10:25 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

