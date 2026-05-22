Live – Βουλή: Η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Βουλή
Νέα «μετωπική» ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.

Η κυβέρνηση της ΝΔ προσανατολίζεται στο να αιτηθεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 του Συντάγματος, τα οποία προβλέπουν ότι για αιτήματα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας (λόγω της εμπλοκής της Ε.Υ.Π.) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 ψήφοι.

Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι το θέμα της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη ερευνήθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή που συστάθηκε στη Βουλή τον Αύγουστο του 2022, η οποία απεφάνθη ότι επρόκειτο για «νόμιμη επισύνδεση» και ότι δεν προέκυψαν αποδείξεις εμπλοκής της κυβέρνησης ή του πρωθυπουργικού γραφείου.

Επίσης, κυβερνητικά στελέχη παραπέμπουν και στην απόφαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία έχει κρίνει ότι δεν εντοπίζεται εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή κρατικών λειτουργών στη χρήση του Predator. Αντίθετα ένοχοι έχουν κριθεί 4 φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με το Predator και την εταιρεία που το εμπορευόταν.

