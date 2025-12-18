Ευλογιά αιγοπροβάτων: Νέες αποζημιώσεις ύψους 26 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους – Η κατανομή ανά Περιφέρεια

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε την πέμπτη κατανομή αποζημιώσεων ύψους 26.026.943,28 ευρώ σε κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων.
  • Η νέα κατανομή ενισχύει κυρίως τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% του συνολικού ποσού, με τη Λάρισα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος, ενώ ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 22% και η Κεντρική Μακεδονία με 19%.
  • Η αποζημίωση ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ, αποτελώντας την υψηλότερη στην ΕΕ, με τις Περιφέρειες να αναλαμβάνουν άμεσα τις πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ευλογιά

Την πέμπτη κατανομή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της  ευλογιάς των αιγοπροβάτων πραγματοποίησε σήμερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την εν λόγω κατανομή δόθηκαν 26.026.943,28 ευρώ  στις πληγείσες Περιφέρειες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους. Αναλυτικά:

  • Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 ευρώ), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 ευρώ).
  • Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 ευρώ), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 ευρώ) και Ροδόπης (2.477.899,78 ευρώ).
  • Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 ευρώ), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 ευρώ) και την Πιερία (1.847.058 ευρώ), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

Ο πίνακας

Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας:

 

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

100 χρόνια ΠΙΣ: Ένας αιώνας προσφοράς στην Ιατρική και την κοινωνία

Ένα ποτήρι την ημέρα από αυτόν τον χυμό μειώνει τη χοληστερίνη, τη φλεγμονή και την πίεση

Κρατική επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν από σήμερα την προκαταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό τους

Αυτόματη απόδοση ΦΠΑ: Τα δύο σενάρια που επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:42 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) εκτιμάται πως θα κυμανθεί φέτος...
11:53 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ανατροπή για τα ενοίκια: Παράταση 3 μηνών για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας

Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνε...
08:35 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οφειλές προς το Δημόσιο: Τι απαντά το υπουργείο στα σενάρια για νέα ρύθμιση

Τέλος στα σενάρια για την υλοποίηση μιας νέας εξατομικευμένης ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο...
08:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Πώς υπολογίζεται και τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν θα το λάβουν

Από χθες, Τετάρτη (17/12), άρχισε η εφαρμογή του εκτεταμένου προγράμματος πληρωμών με περισσότ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα