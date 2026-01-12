ΕΕ: Απειλεί το Ιράν με νέες κυρώσεις λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων – «Οι πολίτες αγωνίζονται για το μέλλον τους»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν, καθώς οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος οδηγούν σε σοβαρές συγκρούσεις με πολλούς νεκρούς.

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, ετοιμάζεται να προτείνει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, μετά τη βίαια καταστολή της κυβέρνησης που φέρεται να έχει σκοτώσει τουλάχιστον 500 ανθρώπους από την αρχή των διαδηλώσεων πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

«Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στο Ιράν —σε όσους ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες πυρηνικής διάδοσης και την υποστήριξη του Ιράν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία— και είμαι έτοιμη να προτείνω επιπλέον κυρώσεις ως απάντηση στην απάνθρωπη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», δήλωσε η Κάλλας στο Politico.

Η πρόταση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη μέχρι σήμερα αντίδραση από αξιωματούχο της ΕΕ απέναντι στην αιματηρή καταστολή της Τεχεράνης

.Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι οι Βρυξέλλες «παρακολουθούν» την κατάσταση, ενώ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έγραψε στο X ότι «η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει το καθήκον και την ανάγκη να δράσει».

Η οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο ανέφερε την Κυριακή ότι σχεδόν 200 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου. Άλλες οργανώσεις για τα δικαιώματα ανέφεραν ότι ο αριθμός ξεπερνά τους 500.

«Το καθεστώς έχει ιστορικό καταστολής διαδηλώσεων, και βλέπουμε μια βαριά αντίδραση από τις δυνάμεις ασφαλείας», πρόσθεσε η Κάλλας στις γραπτές της δηλώσεις στο Politico.

«Οι πολίτες αγωνίζονται για ένα μέλλον της δικής τους επιλογής και ρισκάρουν τα πάντα για να ακουστούν».

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν λόγω της ακρίβειας, πλέον ζητούν την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος υπό τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Τα συνδεδεμένα με το κράτος μέσα ενημέρωσης του Ιράν έχουν αναφέρει τη χρήση πυρών κατά των διαδηλωτών, προκαλώντας, όπως ανέφεραν, «μαζικά θύματα».