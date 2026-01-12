ΕΕ: Απειλεί το Ιράν με νέες κυρώσεις λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων – «Οι πολίτες αγωνίζονται για το μέλλον τους»

Σύνοψη από το

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν, καθώς η Κάγια Κάλλας ετοιμάζεται να προτείνει επιπλέον μέτρα λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.
  • Η βίαια καταστολή έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 200 έως και 500 διαδηλωτών, με τις κινητοποιήσεις να ζητούν πλέον την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.
  • Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι «οι πολίτες αγωνίζονται για ένα μέλλον της δικής τους επιλογής και ρισκάρουν τα πάντα για να ακουστούν», ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες «παρακολουθούν» την κατάσταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κάγια Κάλας
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν, καθώς οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος οδηγούν σε σοβαρές συγκρούσεις με πολλούς νεκρούς.

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, ετοιμάζεται να προτείνει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, μετά τη βίαια καταστολή της κυβέρνησης που φέρεται να έχει σκοτώσει τουλάχιστον 500 ανθρώπους από την αρχή των διαδηλώσεων πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

«Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στο Ιράν —σε όσους ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες πυρηνικής διάδοσης και την υποστήριξη του Ιράν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία— και είμαι έτοιμη να προτείνω επιπλέον κυρώσεις ως απάντηση στην απάνθρωπη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», δήλωσε η Κάλλας στο Politico.

Η πρόταση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη μέχρι σήμερα αντίδραση από αξιωματούχο της ΕΕ απέναντι στην αιματηρή καταστολή της Τεχεράνης

.Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι οι Βρυξέλλες «παρακολουθούν» την κατάσταση, ενώ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έγραψε στο X ότι «η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει το καθήκον και την ανάγκη να δράσει».

Η οργάνωση Iran Human Rights με έδρα το Όσλο ανέφερε την Κυριακή ότι σχεδόν 200 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου. Άλλες οργανώσεις για τα δικαιώματα ανέφεραν ότι ο αριθμός ξεπερνά τους 500.

«Το καθεστώς έχει ιστορικό καταστολής διαδηλώσεων, και βλέπουμε μια βαριά αντίδραση από τις δυνάμεις ασφαλείας», πρόσθεσε η Κάλλας στις γραπτές της δηλώσεις στο Politico.

«Οι πολίτες αγωνίζονται για ένα μέλλον της δικής τους επιλογής και ρισκάρουν τα πάντα για να ακουστούν».

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν λόγω της ακρίβειας, πλέον ζητούν την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος υπό τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Τα συνδεδεμένα με το κράτος μέσα ενημέρωσης του Ιράν έχουν αναφέρει τη χρήση πυρών κατά των διαδηλωτών, προκαλώντας, όπως ανέφεραν, «μαζικά θύματα».

11:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους» – Επιμένει στην «απόκτηση» της χώρας από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στην επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, «με τον έν...
11:05 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατία...
10:21 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Οργή στην Κούβα για τον Τραμπ που έστειλε τελεσίγραφο στην Αβάνα και «έχρισε» πρόεδρο της χώρας τον Ρούμπιο – «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τον τόνο έναντι της Κούβας χθες Κυριακή, απαιτώντας η νήσος να δεχτε...
09:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρουμπίνα Αμινιάν: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια που σκοτώθηκε σε διαδήλωση στο Ιράν – «Πυροβολήθηκε πισώπλατα, διψούσε για ελευθερία»

Η 23χρονη φοιτήτρια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη, όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι από κοντινή απόσταση...
