Σπένσερ Πρατ: Από το ριάλιτι «The Hills» υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες – «Κάποιος πρέπει να αμφισβητήσει την Κάρεν Μπας»

  • Ο Σπένσερ Πρατ, γνωστός από το ριάλιτι «The Hills», ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος του Λος Άντζελες, αντιμετωπίζοντας τη νυν δήμαρχο Κάρεν Μπας.
  • Ο σταρ του ριάλιτι δήλωσε ότι κατεβαίνει υποψήφιος επειδή «περίμενε έναν ολόκληρο χρόνο κάποιον να αναδειχθεί και να αμφισβητήσει την Κάρεν Μπας, αλλά δεν είδε κανέναν μαχητή». Έχει ασκήσει έντονη κριτική στον τρόπο χειρισμού των περσινών πυρκαγιών από την Κάρεν Μπας και τον Γκάβιν Νιούσομ.
  • Ο Πρατ και η σύζυγός του, Χάιντι Μόνταγκ, έχασαν το σπίτι τους στην περσινή πυρκαγιά, ενώ η Μόνταγκ εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τον αγώνα του συζύγου της. Υποστήριξη στον Πρατ εξέφρασε και ο πολιτικός σχολιαστής Στιβ Χίλτον.
Σπένσερ Πρατ
Ο Σπένσερ Πρατ, ο οποίος έγινε γνωστός από την αμερικανική τηλεοπτική σειρά ριάλιτι «The Hills» ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες με αντίπαλο τη νυν δήμαρχο Κάρεν Μπας.

«Είναι επίσημο. Είμαι υποψήφιος για δήμαρχος του Λος Άντζελες. Περίμενα έναν ολόκληρο χρόνο κάποιον να αναδειχθεί και να αμφισβητήσει την Κάρεν Μπας, αλλά δεν είδα κανέναν μαχητή» έγραψε ο 42χρονος Πρατ σε ανάρτησή του στο X.

«Μαντέψτε πρέπει να το κάνω ο ίδιος. #Δήμαρχος Πρατ #Πρατ για Δήμαρχος» πρόσθεσε.


Ο Πρατ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Κάρεν Μπας και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χειρίστηκαν τις πυρκαγιές του περασμένου έτους και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Άντζελες.

Την περασμένη εβδομάδα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ο Σπένσερ Πρατ και η σύζυγός του, Χάιντι Μόνταγκ έχασαν το σπίτι τους στην πυρκαγιά.

«Είμαι τόσο περήφανη για την καταπληκτικό σύζυγό μου και τον αγώνα που δίνει για την οικογένειά μας και την κοινότητά μας!» έγραψε η Μόνταγκ σε ανάρτησή της στο X.


Ο πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας Στιβ Χίλτον, ο οποίος είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για να αντικαταστήσει τον Δημοκρατικό Νιούσομ, με περιορισμένη θητεία, εξέφρασε την υποστήριξή του στον Πρατ στο X.

«Σπένσερ Πρατ για δήμαρχος!! Περήφανος που σε στηρίζω. Χρειαζόμαστε ηγέτες σαν εσένα» ανέφερε ο Στιβ Χίλτον.

