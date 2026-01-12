«Να μ’ αγαπάς»: Επιστρέφει τη Δευτέρα με διπλό επεισόδιο που θα καθηλώσει

Σύνοψη από το

  • Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει με νέα επεισόδια και καταιγιστικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν τις ζωές όλων. Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα, ο οποίος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.
  • Βυθισμένη στην ενοχή της, η Φωτεινή περιπλανιέται στα όρια της τρέλας, προτού ο Άγγελος την αποτρέψει από την αυτοκαταστροφή για χάρη του παιδιού που περιμένει.
  • Παράλληλα, μια σοκαριστική αποκάλυψη της Σοφίας ανατρέπει τη ζωή του Θεόφιλου και ολόκληρης της οικογένειας Καλλιγά, με τη Σοφία να κατηγορεί ψευδώς τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

«Να μ’ αγαπάς»

Μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι τα δίδυμα είναι παιδιά της Ζωής, όλα άλλαξαν. Ισορροπίες χάθηκαν, σχέσεις διαλύθηκαν, έρωτες έγιναν μίση και οι μάσκες έπεσαν! Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει με νέα επεισόδια και καταιγιστικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν τις ζωές όλων.

Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει τη Δευτέρα 19/1 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και εξελίξεις που θα καθηλώσουν.

Η απελπισία οδηγεί τη Φωτεινή στα άκρα, όταν πυροβολεί τον Ορφέα. Εκείνος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη βυθίζεται στην απόλυτη απόγνωση. Την ίδια στιγμή, μια σοκαριστική αποκάλυψη της Σοφίας ανατρέπει τη ζωή του Θεόφιλου και ολόκληρης της οικογένειας Καλλιγά. Παράλληλα, η Ζωή και ο Άγγελος έρχονται κοντά, σε μια σχέση που θα δοκιμάσει αντοχές και όρια.

Μια εποχή τελείωσε και τώρα αρχίζει μια άλλη, πιο σκοτεινή και επικίνδυνη. Θα πληρώσουν όλοι…

Δείτε το συγκλονιστικό trailer:

Τι θα δούμε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 20:00

Επεισόδιο: 50

Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του.

Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

«Να μ’ αγαπάς»

Επεισόδιο: 51

Η Φωτεινή, βυθισμένη στην ενοχή της για τον πυροβολισμό του Ορφέα, περιπλανιέται στα όρια της τρέλας και της αυτοκαταστροφής. Ο Άγγελος τη βρίσκει την ύστατη στιγμή και την αποτρέπει να παραδοθεί, πείθοντάς τη να ζήσει για το παιδί που περιμένει.

Ο Ορφέας, μεταξύ ζωής και θανάτου επιστρέφει από το φως, ενώ στο νοσοκομείο και το σπίτι των Καλλιγάδων η αγωνία, η ενοχή και οι παλιές πληγές φουντώνουν. Ο Θεόφιλος χάνει τον έλεγχο, η Εβίτα προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια και η Σοφία, τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί.

Παράλληλα, η Ζωή αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι της Χαρούλας και οι δεσμοί ανάμεσα στους ήρωες διαλύονται. Η Σοφία να κατηγορεί ψευδώς τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μουστάρδα, μαρμελάδες, οδοντόκρεμα και άλλα προϊόντα που περιέχουν καρκινογόνα πρόσθετα, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΕΟΦ: Οδηγίες για ασφαλή χρήση φαρμάκου για την επιληψία σε νεογνά- Κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών

ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Δεκέμβριο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

IRIS: Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου στις άμεσες πληρωμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:15 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαζωνάκης: Τι θα γίνει με τη νέα μουσική εκπομπή που συζητούσε

Σε νέες βάσεις μπαίνει η συνεργασία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον ΣΚΑΪ μετά το φινάλε του «The v...
09:45 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αλλαγή φρουράς στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου του ANT1

Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη και η επιστροφή...
08:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για το «One Battle After Another» με 4 βραβεία και δικαίωση για τον Σαλαμέ – Η λίστα των μεγάλων νικητών

Με ανατροπές και σαρκασμό η 83η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακ...
08:00 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι