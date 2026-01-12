Νίκος Χριστοδουλίδης: «Ενεργώ με ανοιχτά χαρτιά και πάνω από όλα καθαρά χέρια» – Τι είπε για την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του

Σύνοψη από το

  • Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης» την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Η παραίτηση ήρθε εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για αδιαφανείς ροές χρημάτων στην προεκλογική του εκστρατεία.
  • Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης του επίμαχου βίντεο. Παράλληλα, δήλωσε απολύτως ανοικτός στη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δωρητών, τονίζοντας ότι ενεργεί με «ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια».
  • Ο κ. Χαραλάμπους έκανε λόγο για «στοχευμένη προσπάθεια» να πληγεί προσωπικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης, να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νίκος Χριστοδουλίδης

«Πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης» χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Ο κ. Χαραλάμπους παραιτήθηκε εν μέσω της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο το οποίο αφορά κατ’ ισχυρισμό αδιαφανείς ροές χρημάτων προς την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε, σύμφωνα με το Cyprustimes, ότι η παραίτηση δεν προήλθε από πίεση, ούτε υποδηλώνει ενοχή. Παραδέχτηκε ότι είναι στιγμή κρίσης για την Κυβέρνηση του, επανέλαβε ότι έχει καθαρά χέρια και κάλεσε ξανά τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν για το βίντεο που από την Πέμπτη έχει προκαλέσει σάλο και σίγουρα έχει φέρει το Προεδρικό σε δύσκολη θέση.

Μιλώντας από τη Λεμεσό, λίγα μόλις λεπτά μετά την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων στέλνοντας μάλιστα και μήνυμα στα κόμματα που μετέχουν στο κυβερνητικό του σχήμα.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος. Το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, τα αποτελέσματα θα τα δούμε όλοι μας, πολύ φοβάμαι στα αποτελέσματα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας σε πολύ λίγους μήνες» είπε.

«Για την υπόθεση, θέλω να αναφέρω ότι την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω το θέμα. Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει βοήθεια τόσο από ξένα κράτη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε.

Για το θέμα υβριδικού πολέμου και τις προειδοποιήσεις, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τη Δημοκρατία η ΕΕ. «Με την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα. Είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στο έργο».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε για τον Φορέα Στήριξης, μετά και την παραίτηση της συζύγου, αναφέροντας ότι κάνει σκέψεις για πλήρη κατάργηση του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μουστάρδα, μαρμελάδες, οδοντόκρεμα και άλλα προϊόντα που περιέχουν καρκινογόνα πρόσθετα, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΕΟΦ: Οδηγίες για ασφαλή χρήση φαρμάκου για την επιληψία σε νεογνά- Κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών

ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Δεκέμβριο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

IRIS: Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου στις άμεσες πληρωμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πακιστάν: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου έπειτα από γαμήλια δεξίωση – Νεκροί οι νεόνυμφοι και άλλα 6 άτομα

Μια ημέρα οικογενειακής χαρά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν μετατράπηκε σε τραγωδία τα ξημερώματ...
11:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους» – Επιμένει στην «απόκτηση» της χώρας από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στην επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, «με τον έν...
11:05 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατία...
10:21 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Οργή στην Κούβα για τον Τραμπ που έστειλε τελεσίγραφο στην Αβάνα και «έχρισε» πρόεδρο της χώρας τον Ρούμπιο – «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τον τόνο έναντι της Κούβας χθες Κυριακή, απαιτώντας η νήσος να δεχτε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι