Νίκος Χριστοδουλίδης: «Ενεργώ με ανοιχτά χαρτιά και πάνω από όλα καθαρά χέρια» – Τι είπε για την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του

«Πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης» χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Ο κ. Χαραλάμπους παραιτήθηκε εν μέσω της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο το οποίο αφορά κατ’ ισχυρισμό αδιαφανείς ροές χρημάτων προς την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε, σύμφωνα με το Cyprustimes, ότι η παραίτηση δεν προήλθε από πίεση, ούτε υποδηλώνει ενοχή. Παραδέχτηκε ότι είναι στιγμή κρίσης για την Κυβέρνηση του, επανέλαβε ότι έχει καθαρά χέρια και κάλεσε ξανά τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν για το βίντεο που από την Πέμπτη έχει προκαλέσει σάλο και σίγουρα έχει φέρει το Προεδρικό σε δύσκολη θέση.

Μιλώντας από τη Λεμεσό, λίγα μόλις λεπτά μετά την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων στέλνοντας μάλιστα και μήνυμα στα κόμματα που μετέχουν στο κυβερνητικό του σχήμα.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος. Το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, τα αποτελέσματα θα τα δούμε όλοι μας, πολύ φοβάμαι στα αποτελέσματα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας σε πολύ λίγους μήνες» είπε.

«Για την υπόθεση, θέλω να αναφέρω ότι την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω το θέμα. Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει βοήθεια τόσο από ξένα κράτη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε.

Για το θέμα υβριδικού πολέμου και τις προειδοποιήσεις, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι ενημέρωσε σχετικά τη Δημοκρατία η ΕΕ. «Με την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα. Είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στο έργο».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε για τον Φορέα Στήριξης, μετά και την παραίτηση της συζύγου, αναφέροντας ότι κάνει σκέψεις για πλήρη κατάργηση του.