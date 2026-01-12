Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου σπουδάζει στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό στην Αμερική – Ευτυχώς δεν είχε πάει στο μάθημα»

Ο Γιώργος Θεοφάνους αποκάλυψε πως στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης, που σημειώθηκε πριν λίγο καιρό ένα μακελειό με δυο νεκρούς φοιτητές, σπουδάζει και ο γιος του, ο οποίος κατά τύχη δεν βρισκόταν μέσα στην αίθουσα.

«Πριν από μερικές μέρες έγινε ένα πολύ άσχημο γεγονός στην Αμερική, που μπήκε ένας με όπλο στο πανεπιστήμιο, σκότωσε δύο παιδιά, άλλα δέκα τραυματίστηκαν… Ο γιος μου είναι σε εκείνο το πανεπιστήμιο, σε εκείνη την τάξη. Δεν ήταν στο μάθημα εκείνο, ευτυχώς δεν ήταν στο μάθημα. Βλακεία μου που στα λέω, έλα να αλλάξουμε θέμα», είπε συγκινημένος ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στα παιδιά… Πάμε παρακάτω! Σε παρακαλώ, άλλαξε θέμα. Γι’ αυτό δεν ήρθα στις 5 του μήνα, γιατί ήθελε να πάμε στο Άγιον Όρος μαζί, αυτός ήταν ο λόγος που πήγαμε» περιέγραψε.