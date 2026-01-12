Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur – Oι επιπτώσεις θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και παραγωγή

Σύνοψη από το

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε από το Βελβεντό ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur», καθώς οι επιπτώσεις της «θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή».
  • Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην ανάπτυξη ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για χαμηλό κόστος παραγωγής και τη διασύνδεση της εθνικής παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε το υψηλό κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργατικών χεριών και το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» που αποκάλυψε έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την κυβέρνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βελβεντό

Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς ΑΣΕΠΟΠ και «Δήμητρα» στο Βελβεντό Κοζάνης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία.

Σε δηλώσεις του στον συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε έναν συνεταιρισμό – πρότυπο, σε έναν συνεταιρισμό – πυξίδα για το πώς πρέπει να κινηθεί ο πρωτογενής τομέας.

Και αυτό αντανακλά και στην τοπική κοινωνία. Διότι, και η τοπική κοινωνία έχει σημαντικά οφέλη για τις επόμενες γενιές, καθώς σημαντικό είναι να μείνουν εδώ στον τόπο τους, να δημιουργήσουν, να έχουμε μια ζωντανή ύπαιθρο.

Δυστυχώς, όμως, ζούμε σε μία εποχή όπου το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό. Λείπουν εργατικά χέρια από τον πρωτογενή τομέα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε μία κυβέρνηση που δεν είχε στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και που επέτρεψε ένα πολύ μεγάλο ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν άνθρωποι τη παραγωγής.

Εμείς θέλουμε να έρθει μία άλλη εποχή. Μια εποχή, όπου προτεραιότητα σε όλη την περιφέρεια θα είναι η ανάπτυξη ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος. Που θα μπορεί αυτό το κίνημα να στηριχθεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι’ αυτό δεσμεύομαι ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης θα έχετε εσείς και όχι η εγχώρια ολιγαρχία, που σημαίνει χαμηλό κόστος παραγωγής, εσείς να παράγετε την ενέργεια που θα καταναλώνετε.

Με χαμηλό κόστος παραγωγής στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, σε ό, τι αφορά τους συντελεστές παραγωγής.

Ανδρουλάκης- Βελβεντό

Και, βέβαια, με ένα όραμα διασύνδεσης της εθνικής παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στα νησιά. Παντού. Για να έχουμε προστιθέμενη αξία, καλές θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας, για να μείνουν εδώ και να δημιουργήσουν.

Κλείνοντας, θέλω να δεσμευτώ, εδώ από το Βελβεντό, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, διότι οι επιπτώσεις της συμφωνίας θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή. Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχει στηρίξει χωρίς να δικαιολογήσει τον λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην κτηνοτροφία, και  στη γεωργική ανάπτυξη.

Νίκος Ανδρουλάκης

Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε γνωρίζω χρόνια. Ξέρω τον αγώνα σου, την προσπάθειά σου. Και χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω νέους ανθρώπους να φέρνουν τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Και η χθεσινή σου παρουσία και η ομιλία που έκανες στο περιφερειακό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μας γεμίζει αισιοδοξία. Ειδικά εμάς, που είμαστε άνθρωποι της περιφέρειας. Διότι, ως άνθρωποι της περιφέρειας, πονάμε να βλέπουμε τα χωριά μας άδεια, τα καφενεία να κλείνουν. Και χαίρομαι γιατί η προσπάθειά σας δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για το συνεταιριστικό κίνημα. Ένας δρόμος υγιής, ανταγωνιστικός, παραγωγικός, που είναι πραγματικά στολίδι για την εθνική οικονομία. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να γίνετε εσείς, όπως και άλλοι συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα, ένα παράδειγμα βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, προοπτικής και ελπίδας για όλον τον ελληνικό λαό της περιφέρειας».

14:41 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

