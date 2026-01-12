Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό

Σύνοψη από το

  • Περίπου 35.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone). Η εταιρία ηλεκτροδότησης DTEK ανακοίνωσε ότι «Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας θα χρειαστεί χρόνο».
  • Στην πόλη της Οδησσού, η επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις υποδομών και κτίριο διαμερισμάτων, με δύο τραυματίες. Παράλληλα, λόγω των σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων, υπάρχουν προβλήματα στη θέρμανση και την υδροδότηση σε πολλές πόλεις, εν μέσω παγετού.
  • Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι αναχαίτισε 135 από τα 156 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν τη νύχτα, παρόλο που χτυπήθηκαν 18 σημεία σε αυτήν τη σχετικά μικρότερης κλίμακας επίθεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Οδησσός Ουκρανία

Περίπου 35.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία ηλεκτροδότησης DTEK, κάνοντας λόγο για σοβαρή ζημιά.

«Η αποκατάσταση της τροφοδοσίας θα χρειαστεί χρόνο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην πόλη της Οδησσού, η επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις υποδομών και κτίριο διαμερισμάτων, όπως ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σέρχιι Λίσακ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Λόγω των σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες, ουσιαστικά δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα Κίεβο, στο Ντνίπρο, την Οδησσό και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν προβλήματα στη θέρμανση και την υδροδότηση. Παράλληλα, επικρατούν συνθήκες παγετού, με τις θερμοκρασίες τη νύχτα να πέφτουν στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι αναχαίτισε 135 από τα 156 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν τη νύχτα, σε μια σχετικά μικρότερης κλίμακας επίθεση συγκριτικά με εκείνες των τελευταίων εβδομάδων. Ωστόσο χτυπήθηκαν 18 σημεία, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Οδηγίες για ασφαλή χρήση φαρμάκου για την επιληψία σε νεογνά- Κίνδυνος σοβαρών παρενεργειών

Νεογνικός γενωμικός έλεγχος για σπάνιες παθήσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Συνολικά 120 νέες μόνιμες προσλήψεις σε φορέα του Δημοσίου: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Ορόσημο το 2026 για την εμπέδωση της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη της ΝΑ Ευρώπης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους είναι δύο έλκηθρα με σκύλους» – Επιμένει στην «απόκτηση» της χώρας από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κάνει πίσω στην επιθυμία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, «με τον έν...
11:05 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατία...
10:21 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Οργή στην Κούβα για τον Τραμπ που έστειλε τελεσίγραφο στην Αβάνα και «έχρισε» πρόεδρο της χώρας τον Ρούμπιο – «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τον τόνο έναντι της Κούβας χθες Κυριακή, απαιτώντας η νήσος να δεχτε...
09:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρουμπίνα Αμινιάν: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια που σκοτώθηκε σε διαδήλωση στο Ιράν – «Πυροβολήθηκε πισώπλατα, διψούσε για ελευθερία»

Η 23χρονη φοιτήτρια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη, όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι από κοντινή απόσταση...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι