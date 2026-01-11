Γιώργος Θεοφάνους: «Μου έχει ζητηθεί να γράψω μουσικό θέμα για κόμμα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Θεοφάνους

Με αφορμή την έναρξη των μουσικών του εμφανίσεων, ο Γιώργος Θεοφάνους έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο δημοφιλής συνθέτης αποκάλυψε πως έχει δεχθεί προτάσεις για να γράψει μουσική για πολιτικά κόμματα ενώ εξήγησε πως ουδέποτε αποτέλεσε κίνητρο για εκείνον το οικονομικό κομμάτι.

«Δεν μετράμε την ηλικία με τη χρονιά, ρε παιδί μου. Δεν το νιώθω έτσι εγώ αυτό το πράγμα. Αλήθεια το πρωί ξυπνάω και νομίζω ότι ξεκινάμε τώρα. Και στη δουλειά μου, επίσης, δεν ικανοποιούμαι ποτέ. Πάντα όταν βάζεις έναν πήχη, θέλεις να τον ξεπεράσεις. Όσο μεγαλώνεις, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι κύματα» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Πρέπει να διαχειρίζεσαι και το πάνω και το κάτω, πρέπει να ζεις μ’ αυτό. Αλλιώς θα πρέπει να το διαχειρίζεσαι με άλλα μέσα. Με ποτά, με ξενύχτια, με τζόγους, με τέτοια πράγματα που εγώ απέχω απ’ όλα αυτά» πρόσθεσε.

«Μου έχει ζητηθεί να γράψω μουσικό θέμα για κόμμα, δεν θα πω όμως που. Δεν θα έγραφα ποτέ. Δεν μπορώ να φανταστώ τον στίχο, τι θα έλεγε. Το οικονομικό δεν ήταν ποτέ κανένα κίνητρο δικό μου, γιατί δεν έχω μάθει στα χρήματα. Έχω μάθει στα πάρα πολύ λίγα» παραδέχθηκε στην συνεχεία.

