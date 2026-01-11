Εριέττα Μανούρη: «Λίγο μακρινό το πλάνο οικογένεια-παιδιά»

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν, παραχώρησε η Εριέττα Μανούρη με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά «Μια νύχτα μόνο». Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Σε ενοχλούν τα δημοσιεύματα για την προσωπική σου ζωή;

Έχω μάθει πια να φροντίζω πολύ καλά τον εαυτό μου και να δημοσιεύω εγώ πράγματα που ξέρω που είναι τα όρια τους και μέχρι εκεί που εγώ θέλω να μαθαίνει ο κόσμος. Προσπαθώ να κρατάω εγώ τα δικά μου όρια για να μην έχω τέτοια ντράβαλα.

Είναι στα σχέδια σου η δημιουργία οικογένειας;

Φέτος πάτησα τα πρώτα… άντα και είναι αρκετά αγχωτικό αλλά έχω μια δημιουργική κάψα για πολύ ωραία πράγματα οπότε το πλάνο “οικογένεια – παιδιά” μου είναι λίγο μακρινό. Και τώρα στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” είμαι μητέρα δυο παιδιών και γεννάω σύντομα και τρίτο και όταν έρχεται το μωράκι στα γυρίσματα δεν μπορώ να σταματήσω να το ζουλάω και να παίζω. Λέω όμως “τέλεια, ωραία είναι για μια ώρα, τώρα πάρτε το”. Θεωρώ ότι η οικογένεια θα έρθει όταν θα βρω τον άνθρωπο που θα μου γεννήσει αυτή την ανάγκη. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που λένε “θέλω να γίνω μάνα, έχω γεννηθεί γι’ αυτό”, Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, προς το παρόν. Μπορεί σε δυο χρόνια αυτό να αλλάξει ή να με δείτε με ένα μωρό.