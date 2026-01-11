Εριέττα Μανούρη: «Λίγο μακρινό το πλάνο οικογένεια-παιδιά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Εριέττα Μανούρη
Φωτογραφία: Instagram/erietta_manouri

Συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν, παραχώρησε η Εριέττα Μανούρη με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά «Μια νύχτα μόνο». Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Σε ενοχλούν τα δημοσιεύματα για την προσωπική σου ζωή;

Έχω μάθει πια να φροντίζω πολύ καλά τον εαυτό μου και να δημοσιεύω εγώ πράγματα που ξέρω που είναι τα όρια τους και μέχρι εκεί που εγώ θέλω να μαθαίνει ο κόσμος. Προσπαθώ να κρατάω εγώ τα δικά μου όρια για να μην έχω τέτοια ντράβαλα.

Είναι στα σχέδια σου η δημιουργία οικογένειας;

Φέτος πάτησα τα πρώτα… άντα και είναι αρκετά αγχωτικό αλλά έχω μια δημιουργική κάψα για πολύ ωραία πράγματα οπότε το πλάνο “οικογένεια – παιδιά” μου είναι λίγο μακρινό. Και τώρα στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” είμαι μητέρα δυο παιδιών και γεννάω σύντομα και τρίτο και όταν έρχεται το μωράκι στα γυρίσματα δεν μπορώ να σταματήσω να το ζουλάω και να παίζω. Λέω όμως “τέλεια, ωραία είναι για μια ώρα, τώρα πάρτε το”. Θεωρώ ότι η οικογένεια θα έρθει όταν θα βρω τον άνθρωπο που θα μου γεννήσει αυτή την ανάγκη. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που λένε “θέλω να γίνω μάνα, έχω γεννηθεί γι’ αυτό”, Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, προς το παρόν. Μπορεί σε δυο χρόνια αυτό να αλλάξει ή να με δείτε με ένα μωρό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Κόστος θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε καυσόξυλα και πετρέλαιο

Τι σημαίνουν για το κλίμα τα σχέδια Τραμπ στη Βενεζουέλα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:18 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Θέμης Αδαμαντίδης: «Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο»

Για τη σχέση του με την εκκλησία, τον έρωτα αλλά και τον…νέο ΚΟΚ μίλησε, μεταξύ άλλων ο ...
18:33 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ματθίλδη Μαγγίρα: Είχα βαριά κατάθλιψη όταν έπαιζα στη σειρά «Μαρία η άσχημη»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπο...
15:59 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κάτια Δανδουλάκη: Η ενόχλησή της με το προφίλ του fan club της στο Instagram μετά την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε ό...
14:55 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νεφέλη Μεγκ: Κατέρρευσε μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της – «Ήθελε να το βουλώσω και πάτησε πάνω στις ενοχές μου»

Για μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της μίλησε στο κανάλι της στο Youtube η Νεφέλη Μεγκ, η ο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι